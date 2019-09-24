Экс-президент Украины Виктор Янукович решил вернуться в родные края после событий 2014 года — госпереворота, который повлек вынужденный отъезд. Янукович — не первый президент, покинувший страну после переворота в государстве. Кем были другие беглецы и как они жили — в материале «360».

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Не во всех эпизодах виновником побега президентов был госпереворот. Например, кто-то из глав уехал из-за обвинений в коррупции (президент Перу Альберто Фухимори, который до сих пор сидит в тюрьме за убийство и пытки левых активистов). А другой сел за решетку пожизненно после расстрела антиправительственной демонстрации (президент Туниса Зим эль-Абидин Бен Али).

Президенты Киргизии

Аскар Акаев

Первым президентом, лишившимся своего поста в Киргизии, стал Аскар Акаев. В 2005 году в республике произошла «тюльпановая революция», в результате которой Акаева свергли с должности. Вскоре после этого в отношении экс-президента, его сына и ряда политиков из руководства страны возбудили уголовные дела.

Акаев сбежал в Казахстан. В 2005 году экс-глава государства начал работать в МГУ имени Ломоносова, в 2006 году стал иностранным членом Российской академии наук (за выдающиеся исследования в области оптической обработки информации), а в 2014-м занялся преподавательской деятельностью в НИУ ВШЭ на факультете социальных наук.

Источник фото: сайт Кремля / Аскар Акаев с Владимиром Путиным

Курманбек Бакиев

Политик пришел к власти сразу после ухода Акаева с поста президента. Пять лет он правил республикой, но в 2010-м сбежал в Белоруссию, где получил гражданство. Все потому, что суд в Бишкеке признал Бакиева и его младшего брата Жаныбека соучастниками организации массового убийства 7 апреля 2010 года. Бакиева заочно приговорили к пожизненному заключению и конфискации имущества.

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Кроме того, экс-президента в 2013 году заочно признали виновным в злоупотреблении властью, приговорив к 24 годам колонии. Год спустя, ему дали еще 25 лет тюрьмы за организацию покушения на американца — представителя горнодобывающей компании Oxus Gold Шона Дейли.

С апреля 2010 года Бакиев получил политическое убежище в Белоруссии. Он подружился с президентом Александром Лукашенко, о чем сам рассказывал в интервью. В республике экс-президент Киргизии работал в Национальной биотехнологической корпорации, чей объем инвестиций составил 700 миллионов долларов.

После побега семья Бакиева жила в президентской резиденции в Дроздах, а в 2012 году начал строить дом в Минске.

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Президент Гаити

Жан-Клод Дювалье провозгласил себя пожизненным президентом Гаити, но лишился статуса после восстания в 1986 году. Он был самым молодым президентом в мире, когда занял пост — 19 лет. Должность Дювалье получил благодаря отцу-диктатору Франсуа Дювалье.

После восстания юный президент уехал во Францию, где прожил 25 лет. В это время два гражданина Гаити — Жерар Жан-Жюст и Этцер Лаланэ — предъявили иск в суд США от своего собственного имени и гаитянского народа против семьи Дювалье. Они обвинили ее в незаконном присвоении государственных средств, ограничении свободы вероисповедания Жерару Жан-Жюста и в применении к Этцеру Лаланэ физических и психологических пыток. В 1988 году суд удовлетворил иск, заставив Дювалье выплатить миллион долларов Жан-Жюсту, 750 тысяч долларов Лаланэ, а также вернуть гаитянскому народу незаконно «отобранные» 500 миллионов долларов.

В 2011 году, спустя 25 лет, Дювалье вернулся на Гаити, чтобы «помочь народу Гаити и выразить ему свою солидарность». Через три года он умер от сердечного приступа.

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Президент Филиппин

1965 год. Президентом Филиппин стал Фердинанд Маркос, который правил страной почти 20 лет. Годы его руководства запомнились миру как время широкого распространения нарушений прав человека и внесудебных казней.

В 1986 году Маркос лишился своего поста. За три года до этого убили одного из лидеров филиппинской оппозиции Бениньо Акино, а подозрения в организации пали на Маркоса. Вдова Акино заручилась поддержкой церкви, армии и уличных демонстрантов и спровоцировала военный переворот, в результате которого Маркосу пришлось уехать на Гавайи. Спустя три года, в 1989, он умер.