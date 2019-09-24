Унесли ноги — и строили новую жизнь. 5 самых известных президентов-беглецов
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Не во всех эпизодах виновником побега президентов был госпереворот. Например, кто-то из глав уехал из-за обвинений в коррупции (президент Перу Альберто Фухимори, который до сих пор сидит в тюрьме за убийство и пытки левых активистов). А другой сел за решетку пожизненно после расстрела антиправительственной демонстрации (президент Туниса Зим эль-Абидин Бен Али).
Президенты Киргизии
Аскар Акаев
Первым президентом, лишившимся своего поста в Киргизии, стал Аскар Акаев. В 2005 году в республике произошла «тюльпановая революция», в результате которой Акаева свергли с должности. Вскоре после этого в отношении экс-президента, его сына и ряда политиков из руководства страны возбудили уголовные дела.
Акаев сбежал в Казахстан. В 2005 году экс-глава государства начал работать в МГУ имени Ломоносова, в 2006 году стал иностранным членом Российской академии наук (за выдающиеся исследования в области оптической обработки информации), а в 2014-м занялся преподавательской деятельностью в НИУ ВШЭ на факультете социальных наук.
Курманбек Бакиев
Политик пришел к власти сразу после ухода Акаева с поста президента. Пять лет он правил республикой, но в 2010-м сбежал в Белоруссию, где получил гражданство. Все потому, что суд в Бишкеке признал Бакиева и его младшего брата Жаныбека соучастниками организации массового убийства 7 апреля 2010 года. Бакиева заочно приговорили к пожизненному заключению и конфискации имущества.
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Кроме того, экс-президента в 2013 году заочно признали виновным в злоупотреблении властью, приговорив к 24 годам колонии. Год спустя, ему дали еще 25 лет тюрьмы за организацию покушения на американца — представителя горнодобывающей компании Oxus Gold Шона Дейли.
С апреля 2010 года Бакиев получил политическое убежище в Белоруссии. Он подружился с президентом Александром Лукашенко, о чем сам рассказывал в интервью. В республике экс-президент Киргизии работал в Национальной биотехнологической корпорации, чей объем инвестиций составил 700 миллионов долларов.
После побега семья Бакиева жила в президентской резиденции в Дроздах, а в 2012 году начал строить дом в Минске.
Президент Гаити
Жан-Клод Дювалье провозгласил себя пожизненным президентом Гаити, но лишился статуса после восстания в 1986 году. Он был самым молодым президентом в мире, когда занял пост — 19 лет. Должность Дювалье получил благодаря отцу-диктатору Франсуа Дювалье.
После восстания юный президент уехал во Францию, где прожил 25 лет. В это время два гражданина Гаити — Жерар Жан-Жюст и Этцер Лаланэ — предъявили иск в суд США от своего собственного имени и гаитянского народа против семьи Дювалье. Они обвинили ее в незаконном присвоении государственных средств, ограничении свободы вероисповедания Жерару Жан-Жюста и в применении к Этцеру Лаланэ физических и психологических пыток. В 1988 году суд удовлетворил иск, заставив Дювалье выплатить миллион долларов Жан-Жюсту, 750 тысяч долларов Лаланэ, а также вернуть гаитянскому народу незаконно «отобранные» 500 миллионов долларов.
В 2011 году, спустя 25 лет, Дювалье вернулся на Гаити, чтобы «помочь народу Гаити и выразить ему свою солидарность». Через три года он умер от сердечного приступа.
Президент Филиппин
1965 год. Президентом Филиппин стал Фердинанд Маркос, который правил страной почти 20 лет. Годы его руководства запомнились миру как время широкого распространения нарушений прав человека и внесудебных казней.
В 1986 году Маркос лишился своего поста. За три года до этого убили одного из лидеров филиппинской оппозиции Бениньо Акино, а подозрения в организации пали на Маркоса. Вдова Акино заручилась поддержкой церкви, армии и уличных демонстрантов и спровоцировала военный переворот, в результате которого Маркосу пришлось уехать на Гавайи. Спустя три года, в 1989, он умер.