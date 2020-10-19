Nokia развернет сеть 4G на Луне. Пиар или польза?

Финская Nokia заключила контракт с NASA на развертывание сети 4G на Луне. На проект выделили 14 миллионов долларов. Сеть должна заработать к концу 2022 года. Зачем 4G в космосе, и как это изменит связь на Земле, «360» разбирался с заместителем технического директора ИЦ «Телеком-сервис» Дмитрием Плешаковым.

Подробности проекта

Сооружать сеть LTE (4G) на Луне будет Bell Labs — дочерняя компания Nokia. В NASA планируют заменить существующую радиосвязь стандартом 4G, а в дальнейшем, как и на Земле, модернизировать ее до 5G. При этом лунные базовые станции должны работать в условиях вакуума, выдерживать радиацию, экстремальные температуры и вибрацию при взлете и посадке космических кораблей.

Современная связь — лишь часть огромного проекта лунной станции, которую американцы собираются построить к 2028 году. Всего NASA выделило 370 миллионов долларов на различные технологии, необходимые для создания и работы базы. Помимо связи 4G это робототехника, беспроводная передача электричества, технологии безопасной посадки на Луну и так далее.

Для чего нужна связь на Луне

Проект лунной базы / NASA

Дмитрий Плешаков напомнил, что сеть 4G появится в рамках лунной программы «Артемида», которую NASA запускает уже в 2020 году.

«В 2024 году на поверхность должны высадить человека. До этого там должна быть развернута инфраструктура из научных приборов и роверов, для которых потребуется устойчивая связь. Сервисы 4G на базе специально спроектированного для этой миссии оборудования будут предоставлять высокоскоростную передачу данных между различными научными модулями и в дальнейшем, точно так же, как на Земле, смогут использоваться для передачи видеопотока и даже, возможно, для навигации на поверхности Луны», — сообщил эксперт.

Какие трудности у проекта

Пилотируемый проект «Артемида» / NASA

Постройка сети связи на Луне — это серьезный вызов, считает Плешаков. Условия на поверхности будут «достаточно жесткими для любого электронного оборудования». Кроме того, к нему предъявляются высокие требования по энергопотреблению — «реакторов на Луне пока не построили», и базовым станциям будет доступен лишь тот минимум, который дают солнечные батареи и «иные энергетические модули», которые отправят с Земли.

При этом оборудование должно быть очень надежным, ведь с конца 2022 до 2024 года, когда планируется отправить туда астронавтов, обслуживать его будет некому.

Как это изменит связь на Земле

Плешаков отметил, что в NASA «не стали проектировать свою уникальную коммуникационную систему, а взяли за основу протоколы и технологии, которые уже зарекомендовали себя на Земле». Поэтому технологически там будет использован «уже обкатанный стандарт».

Но с точки зрения исполнения это будет действительно шаг вперед, который неизбежно даст новый опыт в том числе для развития наземных базовых станций Дмитрий Плешаков заместитель технического директора ИЦ «Телеком-сервис».

По мнению эксперта, в результате для рядовых потребителей связь станет надежнее. «Использование отработанных в космосе технологий позволит существенно увеличить надежность наземных станций, а алгоритмы управления для автономной работы станции позволит минимизировать человеческое вмешательство и дадут возможность сетям устойчиво развиваться», — пояснил Плешаков.

Технологии, которые будут использованы на Луне, также пригодятся для марсианской программы, считает эксперт.