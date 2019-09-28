Турецкий художник Вахит Туна установил на стене дома в Стамбуле 440 пар черных женских туфель. Столько женщин погибло от рук мужчин за 2018 год в стране. Ситуация пугающая, хотя в Турции закон о домашнем насилии не декриминализован. Все больше молодых женщин не желают с этим мириться. О способах борьбы и роли в этом искусства они рассказали «360».

Стоит только представить стоящих в этой обуви женщин и становится не по себе. Чьих-то дочерей, сестер, матерей и подруг больше нет. Вахит Туна установил свою работу на одной из самых оживленных улиц города.

«Сейчас мы стоим на улице, и, возможно, люди впервые сталкиваются с произведением искусства, впервые с открытой кровоточащей раной. Я считаю, что это оказывает влияние», — передает слова художника The Guardian.

По словам 23-летней жительницы Стамбула Идиль, эта работа привлекает внимание к одной из смых крупных проблем в стране. «Улица очень оживленная. Люди действительно находят время, чтобы изучить эту работу», — говорит девушка.

Обувь на стене разная. В ней можно представить и состоятельных, и скромных женщин. Без лишних слов понятно — у насилия нет границ.

Достаточно ли этого? Идиль не уверена. Во-первых, работу видят только в Стамбуле. Во-вторых, люди без образования, которых тут также много, просто не поймут, о чем речь.

24-летняя Бюшра считает, что одним искусством менталитет не изменить. Да, увидят и испугаются, но на этом все. Осведомленность — это хорошо, но этим турецкий менталитет не изменить.

Стоит отметить, что со значимостью работы никто не спорит. Она должна быть, но проблема гораздо глубже и действий нужно намного больше.

Уменьшить срок за хорошую одежду

Пока в России женщины борются за рассмотрение закона о профилактике семейного насилия и помощи пострадавшим от него, в Турции такие законы есть. Почему тогда количество погибших не уменьшается? Собеседницы «360» указывают на неэффективность законов, закостенелый менталитет и недостаточную образованность населения.

В современных городах — Стамбуле, Измире, Анкаре — женщины знают, что есть законы, защищающие их права. Они уже не боятся обращаться в полицию. Неприятные сюрпризы начинаются в суде — многие критикуют применение практики сокращения срока за хорошее поведение.Это касается и случаев с летальным исходом.

Если подсудимый придет в суд хорошо одетым, будет вести себя как добропорядочный гражданин и выразит сожаление о содеянном, ему могут сократить срок. Двадцать лет превратятся в десять. И мужчины это знают Идиль научный сотрудник.

Еще один способ сократить срок — убедить судью в =провокации со стороны жертвы. Сказать, что девушка была «неподобающе» одета или очень резко ответила. До сих пор суд может принять это за достойный аргумент.

Если на Западе с понятием victim blaming (когда жертву обвиняют в случившемся — прим. редакции) активно борются и все чаще повторяют, что в насилии виноват только насильник, то в Турции дела обстоят иначе.

Яркий пример плохо работающего закона — это история Шуле Чет. Она была ровесницей девушек, с которыми пообщался «360». Училась и работала в Анкаре. В мае прошлого года ее тело нашли под окнами двадцатиэтажного здания, где девушка работала. В последние часы своей жизни Шуле находилась в офисе со своим начальником и его другом. На допросе они заявили, что это было самоубийство. Благодаря друзьям погибшей девушки, в социальных сетях началась кампания с требованием расследовать дело более тщательно. Вскрытие показало, что девушку изнасиловали. Под ногтями нашли образцы ДНК ее босса. Только благодаря общественному давлению, мужчин взяли под стражу. Однако приговор до сих пор не вынесли. 16 октября пройдет четвертое слушание по делу.

«Если подсудимый из богатой и важной семьи, то в ход идут деньги, чтобы затянуть дело на долгие годы. Это происходит в случае дела Шуле», — уверена Идиль.

Селин — еще одна собеседница «360» — живет и работает в Стамбуле. Она говорит, что не сможет перечислить все турецкие законы, но знает одно — этих законов и наказаний недостаточно. Даже если полиция выпишет запрет на приближение, он не сработает. Мужчины убивают женщин, даже если он есть. Им не страшно.

Любовь должна быть жестокой?

Глобализация вытесняет традиционный уклад и менталитет из больших городов. Например, в Стамбуле все реже столкнешься с заявлением о необходимости сохранения целомудрия до безбрачия. Но в некоторых частях страны религиозность населения оказывает большое давление на девушек.

Девушек могут убить члены собственной семьи просто за то, что они разговаривают с парнем или хотят выйти замуж за человека, которого родственники не одобряют Бюшра помощница руководителя в фирме, 24 года

Семья также может запретить девушке выдвинуть обвинения против насильника, потому что это был кто-то из членов семьи. Такие истории обычно выходят в тренды соцсетей, попадают в новости только после смерти женщин. Социальные сети сходят с ума несколько дней. Затем снова затишье.

Дело Эмине Булут стало одним из самых громких за последние несколько месяцев. Женщина пришла в кафе на встречу со своим бывшем мужу. Они должны были обсудить вопрос опеки над их общей дочерью. Во время разговора он вышел из себя и на глазах 10-летней дочери перерезал горло Эмине. Этот момент запечатлели на видео.

Самое пугающее в этой истории то, что женщине никто не помог. Ребенка никто не отвел от матери, но на видео заснять успели. И в кадре слышно, как Эмине Булут кричит: «Я не хочу умирать», пока ее дочка просит маму жить. Женщину не удалось спасти.

Эта история спровоцировала массовые митинги в Турции с лозунгом: «Мы не хотим умирать».

Многие не сразу понимают, что находятся в нездоровых отношениях. Достаточно посмотреть турецкие сериалы, где главные герои практически всегда ревнуют свою возлюбленную к любому персонажу мужского пола. Это подается как нечто романтичное и правильное. Это укореняется в головах женщин. Увековечивается и романтизируется разными способами.

Джемре живет заграницей уже несколько лет, но она только начала избавляться от этой токсичной ментальности. Находясь в Турции, она думала, что любовь должна быть жестокой и полной конфронтаций.

Обычно их дела не доходят до государственных учреждений, так как часто женщины либо боятся, либо воспринимают это как нормальное явление. Часто я слышала, что женщины рассматривают бытовое насилие как признак ревности, что связано с тем, как любовь воспринимается в Турции Джемре.

Часть женщин думает, что если уйдет, то их точно убьют. «Мне очень жаль говорить это сейчас, но это связано с недостатком образования и грамотности. Вот почему они предпочитают молчать и позволяют своим мужьям или парням оскорблять, угрожать и избивать себя», — подытоживает 24-летняя турчанка Бюшра.

Нельзя молчать

Экспозиция спровоцировала новую вону разговоров о том, что делать с домашним насилим в Трции.

По мнению Идиль, первое и самое главное — это информирование. «Я думаю, что нам нужно больше образованности в этой теме. Нужно, чтобы было место, куда люди могли прийти и узнать о проблеме домашнего насилия», — пояснила собеседница «360».

Менеджер проектов Селин считает, что следует увеличить сроки для преступников.

«То, что я хочу увидеть — это огромные наказания за их поступки. Не должно быть никаких сокращений срока. Но есть много вещей, происходящих в позитивном ключе. — рассказала девушка. — Это делает меня сильнее. Особенно мужчины стали больше реагировать на происходящее».

Возникает вопрос и о смертной казни. Но эту меру поддерживают немногие.

Помощник руководителя Бюшра уверена, что нужно привлекать мужчин.

«Мы делаем все возможное, чтобы изменить стереотипы в отношении женщин, но мужчины также должны быть частью этого. Они также должны сотрудничать с нами, чтобы изменить консервативные и патриархальные нормы».

«Знаете ли вы, что делал наш пророк Мухаммед, когда отцы убивали своих новорожденных дочерей? У него была дочь на плече, и он прогуливался по улицам, чтобы показать, что он гордится тем, что родил девочку, а не убил ее. Нам нужны такие вещи, понимание и поведение, чтобы изменить это. Не просто делиться тем, как мы сожалеем, и стараться, чтобы нас считали хорошими людьми в социальных сетях», — отметила Бюшра.