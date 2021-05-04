40 дней добровольного голода. Как российский блогер «очистил» себя до смерти

Российский блогер Виталий Выграновский умер, пока пытался выдержать 40 дней сухой голодовки. Он уехал в Абхазию ради ставшего смертельным эксперимента: вел дневник и снимал видео про то, как себя чувствует. Пока точная причина смерти не установлена, но, предположительно, блогер случайно удавился во время одной из своих «оздоровительных» практик.

Обратите внимание: ниже описаны опасные для здоровья практики, а отдельные моменты статьи могут шокировать. Если вам сложно думать о червях, паразитах или заболеваниях кишечника, лучше почитайте нашу статью про то, почему люди верят теориям заговора о Гитлере, или как в Сочи привезли настоящих «киллеров» из мира насекомых, чтобы уничтожить неубиваемого вредителя.

Странное представление о ЗОЖ

Виталий Выграновский был известным в узких кругах блогером, специализировавшимся на практиках голодания, сыроедения, чисток и различных физических упражнениях. Ему было 40 лет.

На его канал в YouTube подписаны чуть больше тысячи человек, в Instagram — чуть больше 200, «ВКонтакте» — более семи тысяч. Выграновский увлекался здоровым образом жизни, но понимал его по-своему. Основой ЗОЖ он считал чистки, «сухие» дни — без воды, а также питание исключительно сырыми продуктами.

Практики длительных голодовок Выграновскому уже были знакомы — в своих соцсетях он рассказывал о месяце голодания и трех неделях без воды, а отказ от пищи и жидкости на более короткие сроки практиковал постоянно. В 2021 году, как блогер сам объяснял в своем видео, решил выдержать сухую голодовку в даты Великого поста — с 15 марта по 1 мая.

Сейчас все ролики Выграновского в YouTube удалены.

40 дней голода

Всю зиму, рассказывал Выграновский, он вел «хорошую и основательную подготовку в плане физики»: работал в Москве курьером, наращивал мышечную массу и даже ел «варенку» — продукты, прошедшие термическую обработку. Непосредственно перед началом «поста» блогер пил касторку и сульфат магния, чтобы «очистить» организм.

После 10 дней голодовки, которые он провел в Москве, мужчине стало тяжело. Он купался в проруби, обтирался и обливался ледяной водой, занимался закаливанием, а потом решил уехать на поезде в Абхазию, потому что его стали раздражать «вибрация квартиры, шумы всякие, соседи, стройка».

«На 21-й день меня реально так почистило, почистило очень сильно. Температура была, прям так все загудело. Я сделал клизму, и там вышло столько всего… Потом наступила легкость такая, сознание чистое», — рассказал он в видеоотчете после окончания своего «поста».

Источник фото: телеканал «360»

В Абхазии Выграновский постоянно ходил по горам, к водопадам, делал зарядку. Но после 21-го дня сил на упражнения не осталось. «И где-то с 28-го дня у меня опять мощный криз был, просто морозило. Из печени что-то посыпалось, чуть ли не камни. До 30-го там идет такая мощная чистка… Я вообще там слег даже, такая температура была, морозило — жар-холод, жар-холод», — делился он в видео.

На 35-36-й день, по словам Выграновского, он едва не умер из-за того, что заснул. «Если ты спишь, ты просто не встанешь потом. На 36-й день я расходился с палочкой», — добавил он и заметил, что подобные испытания нужно проходить не в одиночку, а чтобы кто-то был рядом.

Выходил из сухой голодовки блогер постепенно — сначала, по его словам, пил разбавленные соки. Отвечая на вопрос одного из своих подписчиков, он заявил, что есть в дальнейшем не собирается.

«Еда не нужна, есть я не собираюсь, максимум соки. Это состояние космическое. И я уже ел, я видел, что из меня вышло, я теперь знаю, что это такое. Пока соки и „сухие“ дни. Просто вода не идет вообще никак, вода не нужна», — был уверен он.

Показать себя в последнем видео Выграновский оказался не готов, но пообещал сделать это в следующем ролике. Но этого уже не случилось.

Как стал возможен «сухой» пост

Врачи уверены, что без воды человек может прожить всего 10 дней. Однако Выграновский продержался все 40. Он объяснил, что, «когда было сильно тяжело, делал клизмы с водой», а в редких случаях, «когда совсем сушило», — пару глотков воды. Но организм жидкость в таком виде уже не принимал.

При этом даже спасительные клизмы, которые не давали погибнуть от обезвоживания, блогер назвал ошибкой. «Потока такого уже не было — любви, которая открывается, всего стало поменьше», — объяснил он.

После «чистки» на 21-й день Выграновский выложил ролик, в котором продемонстрировал содержимое своего желудка после клизмы. Назвал он это «баночкой с живностью». Снимая свои испражнения, Выграновский рассуждал о том, что это могут быть некие паразиты и черви, находил у них «прожилки» и даже «присоски».

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев заявил «360», что у человека с нормальным питанием подобных «паразитов» в организме быть не должно. Но у человека, придерживающегося сыроедческой диеты, могут развиваться различные отклонения от нормы, в том числе и в вопросах микрофлоры.

«Если он питался растениями сырыми, у него что угодно могло завестись. Но по голосу это однозначно психически тяжело больной человек, это психиатрия», — уверен врач.

Он также отметил, что голодание не несет практически никакой пользы, а организм человека не нуждается в «чистках». Если кто-то все же хочет пройти подобную процедуру, то делать это можно только в условиях санаториев или клиник под присмотром врачей. Две недели без еды, по мнению Калинчева, подвергают здоровье человека серьезной угрозе, а без воды опасно проводить более суток.

Причина смерти

Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила, что если вода регулярно не поступает в организм, то все жизненные процессы останавливаются — человек умирает от обезвоживания.

«Потому что вода является и переносчиком питательных веществ, она и выводит продукты распада, с ней попадают электролиты… Она необходима для работы клеток. Как только идет нарушение, останавливаются жизненные процессы», — объяснила Соломатина в разговоре с «360».

Есть версия, что Выграновский умер не от голодания. Коллега Ия Игнаткина, периодически путешествовавшая с ним, написала, что ему «сонные артерии пережало (возможно, еще что-то произошло с шейными позвонками) и он потерял сознание».

Случилось это во время упражнения в так называемой петле Глиссона — это специальный бандаж с отверстием для шеи и ушей, который надевается на голову и подвешивается к потолку или другой поверхности. Петлю Глиссона используют как тренажер для растяжения шейного отдела позвоночника.

«Слабые мышцы шеи уже не держали так, как до входа в пост, плюс рядом никого не было, кто бы помог. <…> В бессознательном состоянии уже никак не мог себе помочь… Нашли его „повесившимся“ в петле Глиссона», — написала Игнаткина.

Точную причину смерти блогера, по словам его коллеги, «покажет экспертиза», когда его тело транспортируют из Абхазии в Россию.