«360» решил наказать Google. Цензура российских СМИ обойдется компании очень дорого

В России все больше СМИ подают иски к Google. У компании арестовывают огромные суммы и назначают большие штрафы. При этом претензии к порядочности и честности американской корпорации есть не только у россиян.

Google наказывают за блокировку СМИ

«360» обратился в Арбитражный суд Москвы с исками к компаниям Google LLC, Google Ireland Limited и ООО «Гугл». От них требуют обеспечить доступ к заблокированным YouTube-каналам «Телеканал 360» и «Новости Подмосковья».

В результате 20 мая суд арестовал 500 миллионов рублей ООО «Гугл», дочерней компании Google в России, в качестве обеспечительной меры по иску телеканала «360». Следующее заседание по иску запланировано на 14 июля.

В апреле Арбитражный суд Москвы арестовал также средства и имущество Google на ту же сумму по иску от ООО «ГПМ Развлекательное телевидение». В начале мая были заблокированы 500 миллионов рублей по иску НТВ. На данный момент восстановления своих YouTube-каналов требуют уже девять российских СМИ, рассказал «Интерфакс».

Миллиард для «Царьграда»

Первый громкий суд между российскими СМИ и американской транснациональной корпорацией начался в 2020 году. Google на своих платформах заблокировал телеканал «Царьград», в том числе аккаунт на YouTube, у которого было более миллиона подписчиков.

В декабре 2021 года суд обязал Google полностью восстановить все аккаунты. Представителей корпорации предупредили, что отказ исполнять это решение будет означать штраф в размере 100 тысяч рублей, причем каждую неделю сумма будет удваиваться.

В результате в апреле 2022 года телеканал получил от компании Google миллиард рублей. Деньги на счетах были арестованы судебными приставами, а затем изъяли в пользу «Царьграда». Его учредитель заверил, что передаст средства на поддержку военной спецоперации на Украине.

Банкротство как щит от штрафов

Недавно стало известно, что дочерняя компания Google в России собирается подать заявление в арбитражный суд о признании ООО «Гугл» банкротом. Причиной этому назвали требования о выплате выходных пособий, оплате труда работников и уплате обязательных платежей.

Однако многие сомневаются в законности такого шага. Председатель профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что подача заявления о банкротстве лишь попытка уйти от оплаты исков российских СМИ.

Специалисты считают, что в компании поняли: оплатить все штрафы просто не хватит денег, проще заявить о банкротстве. Не исключено, что после Google зарегистрирует новую дочернюю фирму, которая будет нарушать российское законодательство и накапливать штрафы. Позднее она также объявит себя банкротом.

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Искать компромисс или уйти из России

Правозащитник Александр Ионов в разговоре с «360» отметил, что на сегодняшний день Google стал инструментом политического влияния. Компания имеет головной офис в Соединенных Штатах Америки и, по сути, подчиняется правительству и администрации президента США.

«Естественно, те задачи, которые им спускаются, Google безукоризненно выполняет. В случае неподчинения потери компании будут в разы больше, нежели чем от исков, которые предъявляются российским средствами массовой информации», — сказал правозащитник.

По его словам, сейчас руководство американской компании взяло тайм-аут для того, чтобы подумать над тем, как дальше работать в России. Ведь это довольно большой рынок, однако многие проекты по монетизации российских пользователей и СМИ Google уже заблокировал.

«Компания теряет здесь огромные деньги ежедневно. Попытки закрыть российские YouTube-каналы могут свестись к тому, что Google придется навсегда уходить из России и запретить всяческую работу тут своим подразделением свои компании», — поделился прогнозом Ионов.

Он добавил, что другим вариантом может стать попытка найти компромисс, при котором компания сможет выполнять требования санкций, введенных США в отношении России, и при этом оставаться в РФ, соблюдая ее законодательство.

«Но пока все идет к тому, что Google придется покинуть Россию. Его сервисы его останутся просто для добровольного пользования. Большого расширения и интеграций, которые были раньше, уже не будет», — сказал правозащитник.

Нарушения прав, обман и слежка

Google судится не только с россиянами — на корпорацию подавали в суд и за границей. Семья из штата Пенсильвания в 2008 году обвинила компанию в нарушении неприкосновенности их частной жизни и потребовала 25 тысяч долларов в качестве компенсации. Однако американский суд через два года снизил эту сумму до одного доллара, писала PCMag.com.

Google снова обвинили в нарушении частной жизни в 2010 году: стало известно, что компания сканировала IP-адреса, пароли граждан и другую конфиденциальную информацию, которая подходит для входа в электронную почту, сообщила Би-би-си.

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Однако самый главный скандал разгорелся в 2013 году. Сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден рассказал, что американское правительство платило Google, Yahoo!, Microsoft и Facebook миллионы долларов за раскрытие информации о пользователях.

Сегодня с Google также судится компания Match Group. Они недовольны кабальными условиями Google Pay, несоблюдением договора и обманом разработчиков в магазине приложений для гаджетов на Android.