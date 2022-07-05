ВСУ пустили 300 ракет по Донецку и не убили ни одного врага. Но разорвали ребенка на части

Украинские военные усилили обстрелы Донецкой Народной Республики. Целый день они запускали ракеты по населенным пунктам. Жертвами их атак стали несколько мирных жителей, включая ребенка. Девочку разорвало на части прямо на глазах ее матери. Хаотичные обстрелы ВСУ назвали полностью лишенными военной логики, так как своей целью они выбрали не войска противника, а мирное население.

Донецк под обстрелами

Утром 5 июля ВСУ начали бить по пригороду Донецка. Украинские войска запустили ракеты по поселку Красный Партизан. В результате обстрела пострадали две женщины. Всех жителей региона призвали не выходить на улицу без особой надобности.

Позже появилась информация об атаке Ясиноватой. Вооруженные формирования Украины запустили восемь ракет из БМ-21 «Град». Огонь они вели из Авдеевки. Затем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщило о новой атаке в своем Telegram-канале.

В 07:35 Новоселовку обстреляли четырьмя минами калибра 120 миллиметров. В 07:55 пять снарядов калибра 155 миллиметров выпустили по Куйбышевскому району Донецка. Столько же боеприпасов зафиксировали в 08:20 по направлению Петровского района города. Еще 10 снарядов ВСУ выпустили по Киевскому району.

Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом. В здании теперь выбиты окна и нет части стены. При обстреле погибла женщина.

На этом обстрелы Донецка не прекратились. В 09:20 украинские военные снова ударили из Первомайского по Киевскому району. Они запустили еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров. Аналогичное число неуправляемых авиационных ракет калибра 80 миллиметров прилетело по селу Новобахмутовка. Также под обстрел попали поселки Доломитное и Озеряновка. Через час обстрелы Донецка продолжились.

«Донецк вновь подвергается хаотическому массированному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. С раннего утра по Куйбышевскому, Киевскому и Ворошиловскому районам выпущено более 100 артиллерийских боеприпасов калибром 155 миллиметров», — заявило представительство народной республики в полдень.

В Киевском районе ВСУ попали в автоцентр «КамАЗ». Информации о пострадавших пока нет.

Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, в Ворошиловском районе один из снарядов упал рядом с парком имени Щербакова. Недалеко от зоны отдыха находятся магазины, веревочный парк и автовокзал.

Источник фото: t.me/kulemzin_donetsk

Из-за обстрелов оказались обесточены Северный и Куйбышевский водоузлы Донецка. Такая же ситуация была на шахте имени Засядько. В тот момент под землей находились 66 горняков. Никто не пострадал, заявило в соцсети министерство угля и энергетики ДНР.

«Ребенка разорвало на части»

Жертвой атаки города стала его юная жительница. О смерти десятилетнего ребенка написал в соцсети глава Донецка.

«В Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела ВФУ погибла девочка», — сообщил он.

Мать погибшей со слезами на глазах рассказала, что дочь была ее единственным ребенком.

«Она одна у меня была, одна. Которую я берегла, как могла. Напополам тело. Это что», — сказала девушка.

Один из свидетелей смерти девочки подчеркнул, что в атакованном районе нет ни военных частей, ни боевой техники. Получается, что украинские боевики целенаправленно стреляли по мирному населению. Мать погибшей школьницы успела при атаке забежать в дом с еще одним ребенком, а ее дочь спастись не смогла.

«Тут разорвало ребенка на части. Тут лежало тело, тут одна ножка лежала, тут вторая. Весь двор. Это все на глазах у матери, она успела с мальчиком забежать в дом. Они здесь сидели, гуляли возле дома. Мы же никуда детвору не выпускали», — поделилась соседка.

Она добавила, что людям постоянно приходится жить в страхе под обстрелами.

Продолжение атак

Украинские военные продолжили запускать снаряды по Донецку и вечером. В результате погибли несколько мирных жителей.

«За сегодняшний день по состоянию на 17:20 противник выпустил 340 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-21 „Град“, а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра», — отметили в представительстве.

В 18:20 бойцы ВСУ запустили еще 10 ракет по Киевскому и Куйбышевскому районам города. Атака велась из населенного пункта Пески.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ситуация в народной республике остается сложной из-за непрекращающихся обстрелов.

«Противник понимает всю перспективу, с чем они столкнулись сейчас. И они стараются нанести как можно больше ущерба, в том числе и Донецку. Чтобы было трудней и дороже восстанавливать», — сказал он журналистам. Цитату привело РИА «Новости».

Военнослужащих подразделений ДНР и ЛНР решили перебросить на донецкое направление. Как отметил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский, обстрелы ВСУ полностью лишены военной логики.

«Это называется терроризм, когда это лишено военной целесообразности, а носит только одну цель — посеять панику, страх, сделать людей заложниками террористических действий», — заявил в эфире авторской программы на радио Sputnik.

Вышинский заключил, что украинские войска не борются с вооруженными силами противника, а воюют с мирным населением.