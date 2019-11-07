300 локомотивцев. Стало известно происхождение поддельных билетов с матча с «Ювентусом»

Болельщики «Локомотива» изрядно понервничали перед матчем с «Ювентусом» 6 ноября. Все дело в сомнительных билетах, которые оказались на руках 300 человек. Люди думали, что покупают их на официальном сайте, но в итоге не смогли попасть на арену до начала матча. Некоторым все-таки удалось посмотреть игру, но сама ситуация неслучайна. И может повториться снова.

Вечером среды возле входа на «РЖД Арену» в Москве аншлаг: фанаты, стюарды, проверка билетов, суета. Но все это можно было вытерпеть, чтобы посмотреть на игру «Локомотива» и легендарных Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффона и Игуаина Гонсало. Вот только 300 фанатов дальше входа пройти не смогли — их билеты посчитали фальшивыми. А ведь люди были уверены — они покупали билеты на официальном сайте «Локомотива».

Подстава на 300

Директор по связям с общественностью ФК «Локомотив» Кирилл Брейдо рассказал «360», что на официальном сайте tickets.fclm.ru приобрести поддельные билеты было невозможно.

По словам Брейдо, ситуация с фальшивками возникла уже после публикации итогов жеребьевки, когда стало ясно, что соперники «Локомотива» в Лиге чемпионов — «Ювентус», «Атлетико» и «Байер». Из-за этого появился сумасшедший ажиотаж, но желающих посмотреть игру оказалось намного больше, чем способна вместить «РЖД Арена».

«Локомотив» неоднократно объявлял, что билеты на домашние матчи можно купить только на сайте tickets.fclm.ru. Сначала клуб продавал билеты для владельцев абонементов, а потом для держателей клубных карт. Но когда клуб вышел в открытую продажу с пакетами на домашний матч, уже продали около 20 тысяч билетов. Оставшиеся тоже за короткое время расхватали.

Не все обращали внимание на то, что мы предостерегали, рассказывая о мошенниках. А кто-то не имел должного уровня информации или не собирался это проверять. Странно, ведь люди тратили действительно сумасшедшие деньги Кирилл Брейдо.

Один болельщик возмущался, что заплатил 80 тысяч рублей за билет на игру с «Ювентусом». Этот мужчина из Кемерова, и в общей сложности отдал за поездку в Москву и матч 260 тысяч рублей.

«Мы купили билет на официальном сайте „Локомотива“ в октябре. Стоимость билета у меня лично — 80 тысяч рублей, у меня зона Diamond. Я купил два билета, 160 тысяч потратил. Плюс прилетел из Кемерова сюда с сыном на игру, потратив еще порядка 100 тысяч рублей. Мне пришел билет на электронную почту. Сейчас говорят, что билеты поддельные», — сказал мужчина вчера вечером, когда его не пустили на игру. Он уверен, что купил билеты на официальном сайте.

Брейдо подчеркнул, что самый дорогой пакет на все три матча Лиги чемпионов — пакет Diamond, в VIP-сектор — стоил 60 тысяч. Невозможно купить билет на официальном сайте, чтобы билет оказался поддельным, заявил Брейдо.

По словам представителя «Локомотива», 6 ноября возникло 300 спорных ситуаций по билетам, но всех людей с такими пропусками пустили на матч. Некоторые билеты оказались подлинными.

«Изначально обладатели пакетов отрывали от распечатки часть билета на „Атлетико“, часть билета на „Байер“ и продавали исключительно на „Ювентус“. QR-код был действителен, он работал. При этом визуально билет выглядел как ненастоящий, поэтому стюарды, с которыми был проведен инструктаж, их не пускали. Так как мы всех пропустили, то люди по работающему QR-коду смогли зайти на сектора и занять свои места», — объяснил Брейдо.

Возникали и такие ситуации, когда билеты были ненастоящими. Доходило до того, что они даже распечатывались на бланках ЦСКА. Но в этой ситуации клуб отнесся к своим болельщикам «со всем уважением и высоким уровнем лояльности», разрешив им пройти на трибуну, на места с ограниченной видимостью.

В итоге из 300 спорных ситуаций 120 человек оказались на местах с ограниченной видимостью. Примерно столько же заняли свои места по действительным QR-кодам.

Тысячи рублей на ветер

Один из болельщиков отдал за билет 64 тысяч рублей, но не смог попасть на стадион.

И этот мужчина не один — около 60 человек не смогли попасть на стадион по купленным билетам, так как все они были недействительными. В их числе был брат известного футболиста Руслана Нигматуллина. Он вместе с семьей приехал из Казани специально на игру, но не смог попасть на матч.

«Я очень хотел попасть на этот матч, попросил своего помощника купить мне билеты. Соответственно, в „Яндексе“ или в Gооgle набрала там билеты ФК „Локомотив“. Сайт конкретно звучит так: fclocomotiv-moscow.com. Сейчас он не работает, нет доступа к этому сайту», — сказал Рамиль.

За поддельные билеты он заплатил 45 тысяч рублей: купил три штуки — для себя и двух детей. Также семья потратила деньги на перелет и гостиницу. Все вместе обошлось примерно в 100 тысяч рублей. Нигматуллин намерен отстаивать свои права и, если потребуется, обратится в суд.

Источник фото: Pixabay

Обмануть легко

Болельщик «Локомотива» Антон Коссов рассказал «360», что сам владеет абонементом, однако покупал билеты для своих друзей на официальном сайте. Он отметил, что болеет за клуб 20 лет, но впервые в жизни наблюдал такой ажиотаж вокруг матча. По его словам, продажу билетов анонсировали заранее, но в момент начала продаж сайт «Локомотива» рухнул. Коссов предположил, что именно в этот момент мошенники и воспользовались ситуацией, создав ряд фейковых сайтов.

Делают рекламу в стиле «Локомотива» с надписью «официально», делают похожий сайт — и все. Человек, который не в курсе, видит рекламу, кликает на ссылку, переходит на сайт, на котором все выглядит так, будто это настоящий сайт. Делает покупку, и в последний момент оказывается, что это все левак Антон Коссов.

Мошенники могут изменить название ссылки, а пользователь не заметит обмана. Например, может убрать точку из названия официального сайта «Локомотива» (официальная ссылка выглядит так: tickets.fclm.ru), либо поменять местами слова.

Источник фото: Flickr / Stock Catalog

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков рассказал «360», что мошенники способны обмануть даже официальные сайты. Например, подменить страницу выдачи билетов своим собственным скриптом и продавать уже все, что им заблагорассудится.

При этом официальная администрация сайта может не заметить взлом.