Златан Ибрагимович и 300 футболистов готовы судиться за свою внешность с EA Sports. Они недовольны играми FIFA

По словам агента, многие спортсмены недовольны использованием своих образов в играх Electronic Arts. Причем футболисты, уверен он, настроены серьезно — дело может закончиться коллективным иском к компании.

«Это неправильная система, которой надо объявить войну. Златан хочет вместе с остальными добиться справедливости», — подчеркнул Райола.

Он добавил, что это может стать «началом чего-то нового» и «революцией по переписыванию системы» с игроками, которых также не устраивают действия FIFA в связи с трансферной системой.

«Почему игроки должны продаваться. Они не марионетки, а люди. FIFA — обладатель трансферной системы чего? Они современные рабовладельцы?» — заявил Райола.

Все началось с твита Ибрагимовича. В нем футболист написал, что никому не давал согласие на использование своего образа в компьютерных играх. По словам спортсмена, ЕА многие годы наживается на его имени. В связи с этим Ибрагимович попросил провести расследование.

«Кто дал FIFA EA Sports разрешение использовать мое имя и лицо? FIFPro? Я не в курсе, что являюсь членом FIFPro, и даже если я вхожу в ее состав, то меня включили туда без моего ведома каким-то странным способом. И я уж точно никогда не позволял FIFA или FIFPro делать на мне деньги <…> Кто-то все эти годы без всякого согласия зарабатывал на моем имени и лице. Пришло время разобраться», — написал футболист.

В EA, в свою очередь, заявили, что это не ее проблема, и посоветовали решать вопрос FIFPro совместно с игроками и представителями. В организации пояснили, что она заключает соглашения с лигами и командами. Так EA получает право использовать образы футболистов в своих франшизах.

«Это не наша борьба. Речь идет не о EA Sports или видеоиграх, игроках или фанатах. Это битва между футбольными агентами и FIFPro. Мино Райола — уважаемый представитель игрока, с которым мы сотрудничаем на протяжении многих лет, в том числе в этом году, когда наши отношения гарантировали, что его клиент Эрлинг Холанд станет частью нашей маркетинговой кампании FIFA 21. У нас также сложились прекрасные рабочие отношения с Златаном Ибрагимовичем, который появлялся в каждой FIFA с 2002 года и регулярно получал награды в рамках нашего опыта FUT», — отметили в EA.

Индивидуальное обсуждение прав каждого футболиста по этой схеме не предусмотрено. Отказ от коллективного подхода к предоставлению прав приведет к тому, что будет использован стандартный аватар для персоны в видеоигре.

Спор с EA Sports из-за татуировок

Ранее EA Sports уже сталкивалась с претензией из-за авторских прав. Восемь лет назад татуировщик Стивен Аллен на компанию и бывшего фулбэка команды НФЛ «Майами Долфинс» Рики Уильямса в суд. Дело в том, что рисунок на бицепсе спортсмена появился на обложке игры NFL Street в 2004 году.

Согласно американским законам об авторском праве, любая творческая иллюстрация, «закрепленная на материальном носителе», может быть защищена. Это касается и чернил, нанесенных на кожу, то есть права на татуировку принадлежат тому, кто ее сделал, а не тому, на кого ее набили.

Позже Аллен отозвал иск. Однако после этого Ассоциация игроков НФЛ настоятельно рекомендовала игрокам брать с автором своих татуировок письменные отказы от авторских прав на сделанные ими рисунки.

FIFА — серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола. Ее разрабатывает студия EA Canada, которая входит в состав корпорации Electronic Arts. Игры выходят под брендом EA Sports. EA принадлежат многие лицензии на использование в игре футбольных лиг разных стран и игроков, которые выступают на чемпионатах.