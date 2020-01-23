Запреты, наказания и злые духи. Мужчина 30 лет держал взаперти 9 своих детей

В Нидерландах 21 января начался судебный процесс над Геррит-Яном ван Дорстеном, который 30 лет держал своих детей взаперти на ферме, и Йозефом Бруннером, жившим вместе с ними. Мужчин обвиняют в незаконном лишении свободы и отмывании денег. Не выпуская детей из дома, они якобы оберегали их от контактов с «нечистыми духами». При этом ван Дорстен прибегал к физическому и сексуальному наказанию за непослушание. «360» разбирался в мотивах страшного преступления.

Судебный процесс начался в городе Ассен, административном центре провинции Дренте, в которой семья 68-летнего Геррит-Яна ван Дорстена жила в последние годы. Но на заседании присутствовал только 58-летний Йозеф Бруннер. Ван Дорстен на суд не явился, он отказался появляться на публике и ради этого ехать через всю страну, объяснил его адвокат.

Сейчас ван Дорстен находится в тюремной больнице в Схевенингене. В заседании также участвовали дети, которых мужчины держали взаперти. За происходящим они наблюдали из отдельной комнаты. Правоохранители не называют имена тех детей, которые пришли на суд.

Многодетный отец — главный преступник

У Геррит-Яна ван Дорстена десять детей. Старший сын от первого брака уже больше 30 лет не общается с отцом. Прокуратура считает, что ван Дорстен незаконно лишал свободы девять своих детей от второго брака. В заточении они находились 30 лет — с сентября 1989 года по октябрь 2019 года. По мнению прокуроров, Йозеф Бруннер был соучастником преступления.

Полиция обнаружила детей в 2019 году в Рейнерволде, но следствие считает, что их удерживали и в других городах Нидерландов. За последние 30 лет семья жила и Меппеле, Стапхорсте, Хасселте и Звартслейсе. Перечисленные города находятся всего в нескольких километрах друг от друга. Все время за детьми следили по камерам видеонаблюдения.

Шестеро младших сыновей и дочерей ван Дорстена никогда не были зарегистрированы в реестре населения. Они не ходили в школу, не имели друзей и вообще никак не контактировали с внешним миром. С самого рождения они были в изоляции. В доме дети должны были вести себя тихо — никто не должен был догадался об их существовании. Трое старших детей посещали школу, но общаться с другими детьми им было запрещено, после занятий они сразу же возвращались домой. Им нельзя было ездить в поездки с одноклассниками, ходить на вечеринки, и главное — запрещалось рассказывать, что у них есть младшие братья и сестры.

При этом двери в домах семьи не запирали, отметили в прокуратуре, своеобразным «замком» были действия главы семейства. Запреты ван Дорстена гособвинитель расценил как незаконное лишение свободы, ведь детям внушили, что, покинув дом, их жизни наступит конец.

Запреты, наказания и злые духи

Покидать стены дома детям было строго запрещено. Это объяснялось тем, что, если они будут контактировать с внешним миром, то в них вселятся «нечистые» или «плохие духи». Детям рассказывали, что мир погибнет, если они будут контактировать с духами, пишет газета Dagblad van het Noorden. Всем ребятам также внушали, что это навредит миссии, которая возложена на семью как на «избранную богом».

Начиная с раннего возраста (4-5лет) детей наказывали, если только их отец считал, что в тех вселился злой дух. Показания членов семьи, так же как и дневники ван Дорстена подтверждают это. В своих записях глава семейства описывал, как изгонял духов. Выдержки из дневников и показания детей прокуратура огласила в ходе заседания.

Ван Дорстен на несколько месяцев изолировал одного ребенка от остальных детей и заставил его молиться, когда решил, что тот одержим злыми духами. Всем запрещалось с ним разговаривать. Когда семья жила в Стапхорсте, глава семейства выгнал из дома 12-летнего ребенка. По данным прокуратуры, он прожил все лето в собачьей конуре в сарае. Его дальнейшая судьба не уточняется, известно только, что трое старших детей до 2010 года покинули семью.

Отец говорил старшим детям, что они виноваты в смерти своей матери, которая погибла в 2004 году, поскольку контактировали с внешним миром.

По данным следствия, в 2007–2019 годах девять детей ван Дорстена подвергались физическому насилию. Отец избивал их, лишал воды и еды. В это время им не оказывали медицинскую или психологическую помощь.

Старшие сын и дочь были изнасилованы собственным отцом. На момент совершения преступлений дети были старше 12, но младше 16 лет. Над одним ребенком насилие продолжалось с 2004-го по 2008 год, над другим — с 2002-го по 2006 год.

Отец насиловал детей, поскольку «видел женский дух в их телах, в том числе дух их матери» (при этом известно, что жена ван Дорстена умерла в 2004 году, а первое изнасилование он совершил в 2002-м).

Обвинения ван Дорстен не комментировал. Три года назад он перенес инсульт, который лишил его возможности говорить и писать. Во время заседания стало известно, что судьи не получали медицинские данные ван Дорстена, потому что мужчина запретил их раскрывать.

Судьи пришли к выводу, что глава семейства не проходил должного лечение после инсульта. Чтобы определить, в каком состоянии сейчас находится подсудимый, его осмотрят медики — нейропсихолог и невролог.

Больше, чем соучастник

Йозеф Бруннер стал учеником Геррит-Яна ван Дорстена в 1980-е годы, считает прокуратура. Мужчина стал последователем той же веры, что и многодетный отец, и полностью поддерживал его идеи. Бруннер знал обо всем, что происходило с детьми, в том числе и обо всех запретах. Несмотря на это, он продолжал помогать ван Дорстену. Кроме того, Бруннер поддерживал отношения со теми детьми ван Дорстена, которые покинули семью. На его имя была зарегистрирована ферма возле Рейнерволда — там семья тайно прожила почти десять лет. Бруннер поддерживал в это время семью финансово, а также привозил им еду. Все это он называл это своей работой. В прокуратуре заявили, что его роль выходит за рамки соучастия.

Бруннер почти не комментировал предъявленные ему обвинения во время своего выступления в суде. Он заявил, что никогда не лишал детей свободы, потомку что у него есть совесть. Адвокат подсудимого апеллировал тем, что никто из членов семьи не говорил о том, что их держали взаперти насильно.

Другие преступления

Бруннера и ван Дорстена обвиняют также в лишении свободы 69-летнего мужчины. Это произошло в 2009 году в Меппеле. Мужчины избили потерпевшего, связали и подвесили за руки и за ноги к потолку. Бруннер это не комментировал.

Бруннера и ван Дорстена обвиняют и в отмывании денег. На ферме, где жила семья, правоохранители обнаружили 97 тысяч евро. Откуда появились эти деньги установить не удалось. Адвокат Бруннера эти обвинения отверг, сказав, что это просто наличные деньги.

Обвиняемым был продлен срок заключения еще на три месяца. Судьи также разрешили повторно допросить детей в закрытом режиме и позволили юристам изучить дневники ван Дорстена. Это было сделано по просьбе адвокатов задержанных.

Следующее заседание суда пройдет через три месяца.