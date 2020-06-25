Коронавирус в России и мире. Главное на 25 июня

Число зараженных коронавирусом приближается к 10 миллионам человек. По прогнозам главы ВОЗ, до этой отметки показатель дойдет уже на следующей неделе. Сегодня в мире выявлено 9,3 миллиона заболевших. В России количество выявленных случаев COVID-19 606 тысяч. При этом более 368 тысяч человек уже выздоровели.

В России

За минувшие сутки в стране выявили 7176 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных увеличилось до 606 881 человека. Побороть болезнь смогли уже 368 822 пациента.

В столице ситуация с коронавирусом продолжает улучшаться. За сутки вылечились 2020 человек. За это же время скончались 12 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб. В Подмосковье за день от COVID-19 выздоровели почти 1,4 тысячи граждан.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что разработка вакцины от коронавируса ведется в штатном режиме. Он добавил, что страна перешагнула плато заболеваемости COVID-19. Кривая выявленных случаев инфекции постепенно пошла вниз.

В мире

Число заболевших COVID-19 в мире на следующей неделе превысит отметку в десять миллионов человек, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. На сегодня, по данным университете Джонса Хопкинса, выявлено 9,3 миллиона инфицированных коронавирусом.

На Украине за минувшие сутки выявлено 940 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего человек заразилось в Львовской области, Ровенской области и в Киеве. В общей сложности на Украине инфекцию подхватили более 39 тысяч человек.

Медики Национальной службы здравоохранения Великобритании провели исследование, результаты которого показали, что переболевших COVID-19 могут всю жизнь мучить проблемы с легкими, психологические расстройства и хроническая усталость.

Власти Вены (Австрия) разослали населению ваучеры на 25 и 50 евро для посещения ресторана. Инициатива направлена на возрождение гастрономии города и поддержание местных рестораторов. Акция должна стимулировать жителей к походу в места общепита.