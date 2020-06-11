В Омской области полиция задержала за убийство молодую девушку. Она избила мужчину за то, что тот оскорбил ее отца. Позже мужчина скончался. Все это произошло на глазах односельчан, девушку быстро задержала полиция. Во время следствия выяснилось, что это было не первое ее убийство. За два месяца до этого она также жестоко избила своего собутыльника, но перед смертью она изнасиловала его черенком лопаты. Подробнее о череде страшных преступлений — в материале «360».

Ссора

Инцидент произошел в деревне Михайловка Омской области 16 октября 2019 года. Компания молодых людей выпивала и в ходе застолья произошла ссора между 31-летним мужчиной и 22-летней девушкой. По данным СК, мужчина нелестно высказался об отце своей знакомой.

Источник фото: Pixabay

После того, как мужчина прилег на диван, чтобы отдохнуть, обиженная девушка прыгнула на него и нанесла множество ударов руками и ногами. На следующий день мужчина умер от полученных травм. Полиция задержала девушку. И только на допросе у следователя выяснилось, что это убийство не первое в жизни задержанной.

Первое убийство

По данным следствия, первое убийство она совершила за пару месяцев до вышеописанного случая — в августе 2019-го. Внешние обстоятельства были схожи: девушка выпивала у себя дома в компании 37-летнего мужчины.

Мужчина не хотел прерывать застолье и отказывался уходить, тогда обвиняемая жестоко избила своего знакомого и изнасиловала его черенком лопаты. От полученных травм мужчина скончался. Решив скрыть следы преступления, подозреваемая, вытащила его тело за ограду и выбросила на улицу.

Следствие

В ходе следственных мероприятий следователи установили связь задержанной с двумя убийствами. Но несмотря на все доказательства, обвиняемая вину не признала. Более того, она выдвинула свою версию произошедшего с погибшем в августе мужчиной.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Сухоруков

По ее словам, его сбила машина, и поэтому он умер. В связи с этим были проведены четыре комиссионные судебно-медицинские экспертизы по установлению причин смерти потерпевших.

Однако обвиняемая сама себя подставила. После убийства девушка сделала фотографию жертвы и выслала друзьям с подписью: «Посмотрите, вот маньяк», пишет сайт kp.ru.

Психиатры признали обвиняемую вменяемой, но выяснилось, что у девушки есть необычное хобби — она рисует людей с отрубленными частями тела.

* * * * *

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас дело направлено в Саргатский районный суд для рассмотрения по существу.