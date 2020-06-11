22-летняя россиянка ждет суда за убийство и изнасилование мужчин. Ее хобби — рисовать людей с отрубленными конечностями
Ссора
Инцидент произошел в деревне Михайловка Омской области 16 октября 2019 года. Компания молодых людей выпивала и в ходе застолья произошла ссора между 31-летним мужчиной и 22-летней девушкой. По данным СК, мужчина нелестно высказался об отце своей знакомой.
После того, как мужчина прилег на диван, чтобы отдохнуть, обиженная девушка прыгнула на него и нанесла множество ударов руками и ногами. На следующий день мужчина умер от полученных травм. Полиция задержала девушку. И только на допросе у следователя выяснилось, что это убийство не первое в жизни задержанной.
Первое убийство
По данным следствия, первое убийство она совершила за пару месяцев до вышеописанного случая — в августе 2019-го. Внешние обстоятельства были схожи: девушка выпивала у себя дома в компании 37-летнего мужчины.
Мужчина не хотел прерывать застолье и отказывался уходить, тогда обвиняемая жестоко избила своего знакомого и изнасиловала его черенком лопаты. От полученных травм мужчина скончался. Решив скрыть следы преступления, подозреваемая, вытащила его тело за ограду и выбросила на улицу.
Следствие
В ходе следственных мероприятий следователи установили связь задержанной с двумя убийствами. Но несмотря на все доказательства, обвиняемая вину не признала. Более того, она выдвинула свою версию произошедшего с погибшем в августе мужчиной.
По ее словам, его сбила машина, и поэтому он умер. В связи с этим были проведены четыре комиссионные судебно-медицинские экспертизы по установлению причин смерти потерпевших.
Однако обвиняемая сама себя подставила. После убийства девушка сделала фотографию жертвы и выслала друзьям с подписью: «Посмотрите, вот маньяк», пишет сайт kp.ru.
Психиатры признали обвиняемую вменяемой, но выяснилось, что у девушки есть необычное хобби — она рисует людей с отрубленными частями тела.
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Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас дело направлено в Саргатский районный суд для рассмотрения по существу.