Прошлый год стал пиковым с точки зрения общественного внимания к развитию науки и технологий. Но работа в этом направлении не останавливается никогда: ученым постоянно приходится искать ответы на вызовы современности. В Московской области, где находится две трети российских наукоградов, тоже идут в ногу со временем.

Кандидат биологических наук и научный сотрудник Института фундаментальных проблем биологии РАН, председатель Совета молодых ученых и специалистов Подмосковья Дарья Ветошкина в интервью «360» рассказала, над чем работают подмосковные ученые. Различных научных организаций и направлений на территории региона много.

Наука в Подмосковье

Недавно опубликованная работа сотрудников Пущинского научного центра биологических исследований РАН посвящена исследованию болезни Паркинсона.

«Коллеги <…> нашли два соединения, которые предотвращают нейродегенеративные процессы. Это может служить основой для разработки лекарственного препарата», — отметила Ветошкина.

Упомянула ученый и подмосковного биофизика Антона Попова, чья команда разрабатывает метод доставки лекарства напрямую в раковую клетку, а также необходимые для этого компонентов.

«Здесь основания задача в том и состоит, чтобы привести к гибели только раковые клетки, сохранив здоровое окружение. До прикладного применения — еще масса клинических исследований. Но они достоверно показывают эффективность своих подходов», — заметила она.

Нельзя забывать и о проекте РКК «Энергия»: предприятие готовится послать на МКС гиперспектрометр, который позволит решать различные задачи дистанционного зондирования. Например, даст возможность отслеживать возникновение ЧС или заниматься картографированием.

«В чем его отличие, уникальность — он позволит не только найти границы леса, но и определить его видовой состав, какие там растут деревья», — подчеркнула кандидат биологических наук.

Можно ли построить на Луне город-сад? Конечно, можно. В этом и суть науки: мы ставим задачу, и наука ее решает Дарья Ветошкина глава Совета молодых ученых и специалистов Подмосковья.

Королев, по ее словам, обязательно внесет свой вклад в освоение Луны. В РКК «Энергия» уже представили необходимый для этого план и расписание полетов, как и Роскосмос. Ветошкина не исключила, что высадку на спутник Земли можно будет наблюдать в ближайшее время.

Устойчивые растения

Вместе с группой ученых, кандидат биологических наук занимается исследованием фотосинтеза: изучает устойчивость растений к действию внешних факторов.

«Растения, в отличие от человека, не способны к движению. Когда возникают какие-то некомфортные условия — изменения температуры, засуха или, наоборот, слишком много воды, — растению приходится адаптироваться к тому, что есть. Изучая механизм устойчивости, мы пришли к выводу, что могли бы попробовать создать растение, которое будет само обладать повышенной устойчивостью, воздействуя на его геном, активируя его внутренние резервы устойчивости», — рассказала Ветошкина.

Методикам генетического редактирования она обучалась в Институте цитологии и генетики сибирского отделения РАН, а в ближайшее время надеется применить полученные знания на практике: получить значимые с точки зрения сельского хозяйства устойчивые культуры.

Проблема COVID-19

Специалисты со всего мира, добавила ученый, не могли обойти вниманием и такую острую проблему современности, как пандемия COVID-19. Поиском лекарства, созданием новых вакцин и диагностикой сейчас занимаются многие научные группы, в том числе и в Подмосковье.

«Например, на территории ОЭЗ „Дубна“ разрабатывают высокоточные антигенные тесты, которые позволяют в том числе определять заражение „омикроном“», — пояснила Ветошкина.

В разработке лекарств от ковида на основе растений она выделила два возможных направления. Первое подразумевает использование растительных компонентов или их вторичных метаболитов для предотвращения развития вируса и его распространения внутри организма. Подобные работы, подчеркнула глава Совета молодых ученых и специалистов региона, существовали и раньше — после появления атипичной пневмонии.

«Запатентовано некоторое количество компонентов для борьбы с развитием коронавирусной инфекции. Сейчас они протестированы против новой инфекции, и даже показывают эффективность в культуре. Действительно подавляют развитие вируса», — заметила Ветошкина, добавив, что научных работ по эффективности таких препаратов пока нет.

Растения, по ее словам, можно применять и для создания зеленых биофабрик, где производят сами вакцины или их компоненты. Исследования уже ведутся, одна растительная вакцина уже получила патент. Но это общемировые тренды.

Что нужно науке?

От начала той или иной научной разработки до получения патента, подчеркнула Ветошкина, может пройти сколько угодно времени. Иногда — десятилетия. И не всегда старт работ приводит в конечном счете к появлению патента.

«Время от появления патента до внедрения гораздо более регламентировано, здесь есть четкие сроки. Если, например, мы говорим про медицину или биотехнологии, они зависят от того, предполагается ли проведение клинических исследований с участием человека или нет. Если они необходимы, то это четыре-пять лет при самом удачном стечении обстоятельств», — сказала научный сотрудник.

При этом науке не обойтись без нормального финансирования. Средства нужны на приборы, реактивы и другие расходные материалы, а также для найма высококвалифицированных специалистов.

«Если мы хотим, чтобы у нас была передовая современная наука, ее надо не поддерживать, а нормально финансировать», — заключила Дарья Ветошкина.