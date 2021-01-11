2021 год только начался, а уже успел отличиться тяжелыми событиями. В первых числах нового года случилось несколько происшествий, в которых в том числе погибли люди. Рассказываем, как мир вступил в 2021-й.

Первый случай

10 января в России впервые выявили «британский» штамм коронавируса. Пациентом оказался человек, вернувшийся из Великобритании, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Россия 1».

О «британской» мутации коронавируса стало известно в середине декабря 2020 года. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок говорил, что на тот момент в стране зафиксировали около тысячи заражений новым штаммом, напомнила газета «Известия».

В конце декабря представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что штамм не вызовет принципиальных изменений для пандемии. А 7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что мутация замечена уже в 22 странах Европы.

В любом случае государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучает штамм, появившийся в Великобритании. Специалисты успокоили, что новые мутации заразнее, но не опаснее.

Самолет

9 января в Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737-524. Он отправился из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Во время взлета лайнер проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Спустя четыре минуты после взлета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь, а до этого лайнер за минуту потерял высоту.

На борту находились 65 человек. Фрагменты тел некоторых нашли, их доставят в морг для проведения экспертизы.

По информации Bloomberg, лайнер разбился при ударе о поверхность воды. Такую же информацию со ссылкой на национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии дал сайт Straits Times.

Выводы о причинах крушения пока предварительные. Расследование продолжается.

Пожар в доме престарелых

Вечером 9 января на улице Трактовой поселка Боровского (Тюменская область) загорелась баня. Огонь перекинулся на соседний дом, который работал как частный пансионат для престарелых. Причем функционировало учреждение нелегально, о чем прокуратура и МВД якобы знали, сообщил источник Life. Причем еще в 2019 году в отношении хозяйки пансионата «Добрые люди» якобы инициировали проверку и привлекли к административной ответственности за бизнес-деятельность без лицензии.

В результате возгорания погибли семь маломобильных постояльцев. Они не смогли самостоятельно выбраться из горящего здания.

Хозяйку пансионата задержали и избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Ее обвиняют по двум статьям: в причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности. По информации МЧС, причиной пожара стало нарушение правил пользования печью.

Лавина под Норильском

ЧП на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» под Норильском произошло 8 января. Огромная волна снега обрушилась на шесть домиков, в одном из которых находилась семья из четырех человек. В спасательной операции задействовали более 200 человек, включая волонтеров.

45-летний мужчина, его 38-летняя жена и маленький сын погибли. Единственным выжившим оказался 14-летний подросток, которого госпитализировали в тяжелом состоянии — у него были множественные переломы и обморожение. 11 января он пришел в сознание, с ним работают психологи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав региона.

Дом, попавший под лавину и где погибли три человека, был построен самовольно. Документов на него не было, как и выделения земли под его строительство. Остальные домики тоже не имели разрешительной документации, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

После схода лавины следователи завели уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Столкновение самолетов

В прошлую пятницу на аэродроме Гостилицы под Петербургом потерпел крушение легкомоторный самолет. Позже выяснилось, что ЧП произошло из-за столкновения двух бортов в воздухе — один из них (Рiреr) взлетал, а другой (Сеssnа) садился. В результате произошедшего погибли три человека.

Отмечалось, что при крушении погиб сотрудник Агентства внешнего транспорта Петербурга Николай Иванов. Он участвовал в тренировочных полетах в свободное от работы время, а Рiреr как раз выполнял тестовый полет.

В результате Рiреr разрушился полностью.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Штурм Капитолия

Масштабным событием стал штурм Капитолия, произошедший 6 января. Тогда сторонники президента США Дональда Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили захват Капитолия, где в то время проходило заседание по утверждению Джо Байдена на пост главы государства.

Противостоять толпе вышли полицейские, а потом — бойцы Национальной гвардии. Мэрия Вашингтона ввела комендантский час, а потом режим чрезвычайной ситуации. Он продлится до 21 января, пока не завершится инаугурация избранного президента.

Во время штурма Капитолия Трамп пытался остановить своих сторонников. Он призывал не принимать необдуманных решений. Но своими речами он сделал только хуже, ведь в своем обращении он указал на фальсификацию голосования. В итоге в Twitter аккаунт Трампа заблокировали на 12 часов, обвинив в призывах к насилию.

Когда 12 часов блокировки прошли, Трамп выложил еще два поста. И после них получил пожизненную блокировку. Его аккаунты также заморозили в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что решение соцсетей удалить аккаунты Трампа сомнительное. По ее мнению, свобода выражения мнения — фундаментальное право, которое может быть ограничено только законодательно. То есть частные компании такие действия предпринимать не могут.

Во время беспорядков погибли пять человек, напомнила «Газета.ru».

Произошедшее в Капитолии прокомментировали знаменитости — как политические, так и из мира кино.

Супруга Трампа Меланья осудила насилие и разочаровалась, что вокруг такого события появились сплетни, необоснованные выводы и искаженные ложные обвинения.

Ведущий Владимир Познер уверен, что беспорядки в США серьезно повлияли на политическую ситуацию в стране и в мире. Познер заявил, что «Америка расколота», а Байдену не удастся за четыре года «вновь собрать Шалтая-Болтая».

Арнольду Шварценеггеру события у Капитолия напомнили произошедшее в Австрии перед Второй мировой войной. Тогда прокатилась волна погромов против евреев.

«В среду (6 января) эта ночь повторилась здесь, в США. Разбиты оказались стекла в Конгрессе США», — сказал Шварценеггер.

Лесные пожары

В конце 2020 года в разных местах Сочи начали гореть леса. Местному населению и постройкам огонь не угрожал, но зато выкосил несколько десятков гектаров деревьев.

Огонь тушили отряды МЧС, «Службы спасения города Сочи», специалисты Лесопожарного центра, Сочинского национального парка, а также опытные лесники. Одно возгорание не могли ликвидировать двое суток.

В конце концов нашли виновников. Ими оказались пять жителей Сочи. Они в той или иной степени были причастны к поджогам, утверждают местные власти. Одного из них оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности, сообщила «Российская газета» со ссылкой на МВД по Краснодарскому краю.

Некоторые пожары удалось ликвидировать. Например, в ночь на 9 января вспыхнул склон горы напротив аэропорта. Пожарные избавились от огня, который успел распространиться на 400 квадратных метров из-за ветра, передает сайт kp.ru со ссылкой на начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадима Снегирева.