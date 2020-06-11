2020-й, остановись! Природные пожары превратили Голливудские холмы в филиал ада
Пожарным едва удается тушить возгорания. Как только они расправляются с одним, тут же начинает гореть лес в другом месте. Хуже всего сейчас на бульваре Сепульведа в Лос-Анджелесе, который заканчивается прямиком у подножия одного из холмов, — пожарные строят там защитные линии, чтобы огонь не перекинулся на жилые здания.
Район Беверли-Хиллз, в котором живут в основном голливудские звезды, под угрозой. Кроме того, там почти нечем дышать из-за дыма. В этом районе сгорело уже 20 гектаров леса.
Особенно четко оценить масштаб пожаров можно ночью, когда из-за огня все холмы буквально освещены.
Осложняется ситуация порывистым ветром. И хотя в очаги возгорания бросили более двух сотен пожарных и четыре вертолета, это помогло сдержать пламя. Во второй половине дня 10 июня двое пожарных пострадали, их не стали госпитализировать и обработали ожоги прямо на месте.
Стали ли эти возгорания следствием поджога или возникли по естественным причинам, будут выяснять правоохранители.
Движение в этом районе Лос-Анджелеса пришлось перекрыть, потому что пожарным нужен был свободный подъезд.
Конечно, ситуация в Калифорнии не прошла мимо социальных сетей. Люди пишут слова поддержки жителям Лос-Анджелеса, которые живут в дыму и в постоянном страхе из-за возможного распространения пожара на жилые постройки. Некоторые пользователи Сети не могли не заметить, что, «если так дальше пойдет, то 2020-й год мы не переживем». Шутки про 2020-й и его «сюрпризы» стали ключевыми в этом контексте.
В октябре прошлого года в этой же части города были пожары, в результате чего пришлось эвакуировать тысячи человек. Огонь уничтожил более 300 гектаров земли, разрушил 10 домов и 15 других построек.