2020-й, остановись! Природные пожары превратили Голливудские холмы в филиал ада

Из-за жары в Калифорнии начались природные пожары. Голливудские холмы горят уже несколько дней. По словам очевидцев, выглядит это ужасающе, потому что линия пожаров растянулась на километры.

Пожарным едва удается тушить возгорания. Как только они расправляются с одним, тут же начинает гореть лес в другом месте. Хуже всего сейчас на бульваре Сепульведа в Лос-Анджелесе, который заканчивается прямиком у подножия одного из холмов, — пожарные строят там защитные линии, чтобы огонь не перекинулся на жилые здания.

Район Беверли-Хиллз, в котором живут в основном голливудские звезды, под угрозой. Кроме того, там почти нечем дышать из-за дыма. В этом районе сгорело уже 20 гектаров леса.

Особенно четко оценить масштаб пожаров можно ночью, когда из-за огня все холмы буквально освещены.

Осложняется ситуация порывистым ветром. И хотя в очаги возгорания бросили более двух сотен пожарных и четыре вертолета, это помогло сдержать пламя. Во второй половине дня 10 июня двое пожарных пострадали, их не стали госпитализировать и обработали ожоги прямо на месте.

Стали ли эти возгорания следствием поджога или возникли по естественным причинам, будут выяснять правоохранители.

Движение в этом районе Лос-Анджелеса пришлось перекрыть, потому что пожарным нужен был свободный подъезд.

Конечно, ситуация в Калифорнии не прошла мимо социальных сетей. Люди пишут слова поддержки жителям Лос-Анджелеса, которые живут в дыму и в постоянном страхе из-за возможного распространения пожара на жилые постройки. Некоторые пользователи Сети не могли не заметить, что, «если так дальше пойдет, то 2020-й год мы не переживем». Шутки про 2020-й и его «сюрпризы» стали ключевыми в этом контексте.

В октябре прошлого года в этой же части города были пожары, в результате чего пришлось эвакуировать тысячи человек. Огонь уничтожил более 300 гектаров земли, разрушил 10 домов и 15 других построек.