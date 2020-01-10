ЦОДД запустил социальную рекламу, которая учит ленивых пешеходов переходить дорогу в положенных местах. Но формат рекламы не очень понравился пользователям, которые обвинили работников ЦОДД в бесчувственности и назвали их «убийцами». Этот конфликт заставил задуматься — Москва для водителей или все-таки пешеходов?

Реальные истории

В Twitter ЦОДД появилась социальная реклама «Реальные истории, показанные актерами». На снимке в инвалидном кресле сидит молодой человек с многочисленными травмами и утверждает, что «перебегать шоссе, когда недалеко есть зебра со светофором, было опрометчивым решением». Так центр хотел объяснить, что не следует лениться и перебегать оживленную дорогу в неположенном месте — лучше дойти до перехода.

Произошло то, что уже даже не вызывает удивления — негативные комментарии, утверждающие, что сотрудники ЦОДД — бесчувственные «убийцы».

Среди недовольных была и депутат Мосгордумы Дарья Беседина, которая отметила, что 200 метров до перехода, о которых на снимке говорит некий Алексей, это лишние 400 метров — прибавляется время ожидания на светофоре, а также путь до места, куда человеку было нужно.

«Крюк в полкилометра, чтобы машинкам было удобнее ездить. За счет жизни и здоровья людей. Если между переходами будет по полкилометра, то люди будут перебегать и будут погибать. И мы продолжим хоронить по 500 человек в год», — написала Беседина. На этом негодование депутата не закончилось. Беседина подчеркнула, что ее «бомбит» не только от ЦОДД, но и от департамента транспорта Москвы.

Как традиционно заведено в соцсетях, люди разделились на несколько лагерей. Одни рассуждали о том, что в городской среде вообще не должно быть шоссе. Другие отмечали, что нужно оптимизировать дорожное движение, чтобы и машины комфортно ездили, и пешеходам не приходилось делать крюк, чтобы дойти до перехода.

А третьи напомнили о несоблюдении Национального стандарта автодорог общего пользования, который гласит, что «Пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах располагают через 200-300 метров». Некоторые пользователи Тwittеr встали на защиту ЦОДД, отмечая, что не нужно перебегать дорогу в неположенном месте, чтобы не создавать проблемы себе и человеку, который был в автомобиле. Не обошлось и без юмористов, которые не восприняли рекламу близко к сердце и активно шутили: «Поленился ходить, теперь катайся» или «Наши дороги убиваются плохой обувью пешеходов».

Пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь в беседе с «360» пояснила, что цель этой социальной рекламы — привлечь жителей города к проблеме несоблюдения правил дорожного движения путем демонстрации последствий.

«Это реальные истории людей, которые попали в ДТП, получили тяжелые травмы. Истории показали актеры. Эти примеры, которые используются в рекламе, прежде всего призваны вызвать реакцию жителей города, еще раз задуматься, что может случиться, если пренебрегать собственной безопасностью и ежедневно подвергать опасности жизни сотни других людей на дорогах», — пояснила она.

Пресс-секретарь ЦОДД отметила, что ранее макеты этой рекламы висели на рекламных щитах города. И никаких негативных отзывов на эту рекламу не поступало. Люди наоборот соглашались, что столь жесткий подход может стать эффективным.

Чей город?

Каждый из участников движения преследует свою цель. Пешеход намерен перейти дорогу по самому короткому пути, а значит не искать «зебру», которая может быть в 200 метрах. А водитель хочет проехать с минимальным количеством остановок. При пересечении двух траекторий возникает точка конфликта. Об этом «360» заявил координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов.

Эксперт отметил, что город не должен быть для водителей или пешеходов, а соблюдать сбалансированную транспортную политику, учитывая интересы всех участников дорожного движения. Однако эта задача, решения у которой нет.

«Нет никакого противостояния „пешеход против автомобилиста“. Это просто здравый смысл. Мы должны понимать, что в городе, где официально 20 миллионов человек, невозможно сделать удобным для всех. Кто-то будет ущемлен в правах», — заявил Петр Шкуматов.

Он пояснил, что есть Правила дорожного движения, а есть понятия. Согласно последним, люди переходят двухполосные дороги там, где им удобно, уступая автомобилям.

Но точка конфликта переходит в точку опасности там, где пешеходы начинают переходить дорогу с четырьмя и более полосами. Для этого сделаны переходы между которыми действительно есть расстояние 200-300 метров. Это уже неудобство для пешеходов, но это же и есть баланс интересов. «Для дорог четыре полосы и более нужны специальные места для перехода. И нужно контролировать соблюдение правил автомобилистами и пешеходами», — отметил эксперт и подчеркнул, что если этого не делать, то ситуации с авариями будут повторяться каждый раз.

При этом Шкуматов отметил, что те, кто утверждали правило «пешеход всегда прав» сделали огромное зло. Потому что главная задача человека, который идет пешком, — это включать голову, потому что он менее защищен, чем автомобилист. «Когда на тебя летит несколько тонн железа, а ты как идиот идешь на зеленый свет с гордо поднятой головой и говоришь, что ты прав, то это теория Дарвина в действии. Естественный отбор», — отметил Петр Шкуматов.

Он пояснил, что с водителем может случиться что угодно: он может быть нарушителем, который едет на красный свет, может быть у машины отказали тормоза, она засмотрелся на что-то — вариантов масса. Но в противостоянии водитель — пешеход смертельная опасность грозит последнему. И именно об этом говорит реклама.

На вопрос о том, как решить эту проблему, Петр Шкуматов привел в пример страны Европы, где реализуется концепция дорожного движения shared space «общее дорожное пространство». Идея заключается в том, что автомобилисты, пешеходы и велосипедисты используют одну дорогу, как им удобно.

«То есть я могу заехать на машине и двигаться аккуратно со скоростью 20-30 километров в час. И все этим пользуются», — пояснил Петр Шкуматов.