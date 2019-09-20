Все началось с шутки, а обернуться может катастрофой. Сегодня — 20 сентября — день, на который запланирован штурм «Зоны 51». И если во всем мире многие не придают этому мем-событию особого значения, то в ВВС США ничего смешного в этом не видят. Округ Линкольн, где находится секретная база, уже подготовил необходимые документы для объявления чрезвычайного положения. «360» разбирался, как игривое предложение разыскать пришельцев на засекреченной американской базе может вылиться в страшную катастрофу.

Как шутка стала целью

На юге штата Невада, находятся два неприметных городка — Рэйчел и Хайко. Вокруг — практически пустыня. Ничего интересного, если бы не одно но: поблизости находится сверхсекретный объект ВВС США, более известный как «Зона 51». По слухам, американские военные проводят там эксперименты над инопланетянами.

Источник фото: тPixabay

В двух городках теперь пройдут два фестиваля — Alienstock и Storm Area 51 Basecamp.

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В отличие от обычных мероприятий такого рода, их организация началась с шутки в Facebook. Сам же «шутник» уже и не рад своей затее.

В июне студент из Калифорнии Мэтти Робертс ради забавы создал в соцсети мероприятие, предложив всем желающим вместе взять штурмом «Зону 51».

Аргумент в пользу затеи был прост: никакая система охраны не сможет остановить большую толпу. Всего несколько дней — и шутка разошлась по всему миру. И людей, воспринявших предложение серьезно, были тысячи.

Карта Зоны 51 (желтая область). Источник фото: Википедия

Сейчас больше трех миллионов человек сообщили, что намерены пойти на штурм базы. Еще 1,5 миллиона отметили, что им это интересно.

Многие люди обещают проникнуть в «Зону 51», но насколько эти заявления серьезны, сказать нельзя. Однако ВВС США не до смеха. Пресс-секретарь ведомства Лора Макэндрюз ранее говорила «Би-би-си», что любая попытка незаконно проникнуть на военный объект или полигон опасна для жизни.

Автор затеи согласен с ней, и говорит, что не хочет, чтобы кто-то пострадал. Кстати, сам Робертс уже говорил с агентами ФБР, которые наведались к нему после публикации предложения. Парень убедил спецслужбы, что просто пошутил, но шутка вышла из под контроля.

Фестивали стали проблемой для местной полиции. Район Линкольн собрал все документы для объявления чрезвычайного положения. Сколько людей приедет на мероприятия — неизвестно. Ожидается от пяти до 50 тысяч участников.

Снимок «Зоны 51» на озере Грум-Лейк. Штат Невада, США. Источник фото: Википедия

Шериф округа считает, что даже если приедет хоть 1% от тех, кто заявил о своем намерении, то местные власти не смогут справиться с такой толпой. Ведь в округе, площадь которого 27 тысяч квадратных километров, работают обычно только 26 полицейских. Всем, кто попытается проникнуть в «Зону 51», грозит задержание и штраф в тысячу долларов. Властям округа уже оказывают помощь власти штата, ФБР и другие федеральные агентства.

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Сам Робертс недавно разорвал все отношения с организаторами фестиваля. «Я сделал все что мог, пытаясь убедить людей не делать этого», — приводит «Русская служба «Би-би-си» слова студента.

Экс-организатор одного из фестивалей Франк ДиМадджио считает, что мероприятие надо отменить до того, как это не стало крупнейшей гуманитарной катастрофой в истории южной Невады.

Теперь все просто ждут, что же произойдет близ маленьких городков Рэйчел и Хайко, в одной из самых засекреченных военных баз мира — «Зоне 51».