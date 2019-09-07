20 операций и пол-ляма, чтобы распухнуть до состояния Кардашьян. Модель разочаровалась в пластике

Более двадцати пластических операций и 500 тысяч долларов — столько потребовалось американской модели, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян. Девушке удалось добиться фигуры мечты, но последняя операция изменила все. Неудачно увеличенные губы закрыли половину лица модели, и она вряд ли захочет это повторить.

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян известна всему миру своими пышными и отнюдь не натуральными формами. Ким стала кумиром миллионов, и 27-летняя Дженнифер Памплона из Лос-Анджелеса — не исключение. Девушка всегда мечтала стать похожей на своего идола, и ей это почти удалось.

Дженнифер перенесла двадцать пластических операций, чтобы добиться нужных форм. За свою маниакальную страсть к пластике модель поплатилась сполна. И речь не только о 500 тысячах долларов, которые ушли на операции. Неудачное увеличение губ изуродовало лицо Дженнифер до неузнаваемости, и девушка пообещала себе больше никогда не менять свою внешность.

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В августе Памплона решила увеличить губы — снова. Она ввела себе три миллиметра филлера, и покинула клинику с «рыбьими» губами. Они очень болели и кровоточили. Через два дня Дженнифер вернулась в больницу, чтобы исправить последствия операции, которая обошлась ей в три тысячи долларов.

«После операции я почувствовала, что у меня началось воспаление. Позже в тот день губы начали сильно кровоточить, и было очень больно. Когда я увидела результат, то не могла в это поверить — я была совершенно изуродована и осталась с рыбьими губами», — призналась модель в интервью Daily Mail.

Последствия пластики врачи ликвидировали не сразу. Повторную операцию назначили только двумя днями позже, и все это время Дженнифер не могла смотреть на себя в зеркало. По словам модели, каждый раз она закрывала руками лицо и плакала.

Дженнифер рассказала, что и сейчас ее губы не в лучшей форме. Рот девушки растянут, как у пожилых людей, а губы выглядят сморщенными, как лопнувший воздушный шарик. Модель заявила, что она устала от пластики, и после этой истории больше никогда не ляжет под нож хирурга.

Действительно, количество операций, которые перенесла Дженнифер Памплона, вызывает содрогание. Она дважды делала ринопластику, дважды — липосакцию, установила виниры, сделала подтяжку лица, переносила жир с пятой точки на лицо, а затем убирала щечные импланты. Дженнифер восемь раз перенесла операцию на ягодицы, два раза вставляла грудные импланты, удалила восемь ребер.

Всего лишь этот вышеперечисленный список операций, полмиллиона долларов, и Дженнифер удалось добиться заветных параметров: обхват бедер — 99 сантиметров, а талии — 53 сантиметра. Но в свете последних событий Памплона заявила, что получила очень суровый урок.

«Я почти уничтожила свое лицо и свое здоровье, потому что у меня зависимость от пластической хирургии. Я всегда хочу больше и больше, и я изуродовала себя в стремлении к совершенству. Я хочу, чтобы моя история послужила примером для каждой девушки, которая хочет „большие губы“. Это далеко не красиво. Все это было кошмаром, но я рада, что получила этот урок», — призналась модель.