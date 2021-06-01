20-летняя стриптизерша слегла с сердечным приступом после протеина. Может ли спортивная добавка свести в могилу?

В США 20-летняя стриптизерша почувствовала себя плохо после участия в TikTok-челлендже. Перед тренировкой девушка употребила сухой протеиновый коктейль, после чего попала в больницу с сердечным приступом. Действительно ли опасны протеиновые добавки, выяснял «360».

Что случилось

Американка Бриатни Портильо танцует стриптиз, а также транслирует приватные шоу на платформе OnlyFans. Недавно она перенесла сердечный приступ после участия в TikTok-челлендже Dry scooping («Сухая ложка»). В нем спортсмены-любители заглатывают ложку протеинового порошка перед тренировкой. Считается, что так он подействует быстрее, чем разведенный в воде или молоке.

Бриатни подкрепилась порошком всухомятку и начала разминку. Вскоре она почувствовала тяжесть и боль в груди.

Танцовщица списала все на паническую атаку, но симптомы усиливались, и тренировку пришлось прекратить. Когда боль в груди уменьшилась, девушка пошла на работу.

Там, в прохладной гримерке стриптизершу бросило в жар, хотя на ней было только бикини. Боль усилилась, распространившись на спину и левую руку, рассказала Бриатни BuzzFeed.

По симптомам она опознала сердечный приступ и позвонила в службу спасения 911. В больнице девушке сделали электрокардиограмму, ее состояние описали как острый коронарный синдром без подъема сегмента ST на ЭКГ.

При таком приступе коронарные артерии не блокируются полностью, пояснила кардиолог Николь Харкин. При этом сердечная мышца испытывает кислородное голодание.

Врач отметила, что помимо протеинов предтренировочный комплекс обычно содержит большое количество кофеина, а также искусственные красители, подсластители и эмульгаторы.

Прием всех этих веществ может нанести вред организму из-за резкого увеличения частоты сердечных сокращений и роста артериального давления, добавила Харкин.

Бриатни врачи посоветовали исключить из рациона кофеин, внимательно читать этикетки добавок, а также следить за частотой пульса с помощью фитнес-браслета или умных часов.

Мнение специалиста

Петербургский фитнес-тренер Никита Скрипник рассказал «360», что протеиновый порошок не может вызвать сердечный приступ, вне зависимости от того, как его употреблять — в сухом или разведенном виде.

«Технически это высушенная сыворотка, которая дополнительно обогащается витаминами, минералами — тем, что нужно для активных людей», — сообщил собеседник.

Протеин, добавил он, является пищевой добавкой и помогает сбалансировать спортивный рацион по белкам, жирам и углеводам.

Побочной реакцией может быть аллергия на компоненты препарата, например, консервант или краситель. Люди с непереносимостью лактозы отреагируют на молочный белок.

Кроме того, при неправильном хранении протеин может испортиться — протухнуть, как и любой белковый продукт, предупредил специалист.

Новичкам, которые пришли в зал, чтобы привести себя в форму, эта добавка не требуется. Лучше сосредоточиться на регулярных тренировках, контроле за питанием и отдыхе, отметил Скрипник.

«А протеиновая добавка, как и любая пищевая добавка, является маленьким помощником такого кита как питание», — считает тренер.