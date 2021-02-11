Жителей Норвегии захотели одеть сразу в 2 маски. Так безопаснее?

Норвегия всерьез задумалась о введении рекомендации носить не одну, а две маски. Идея использовать два СИЗ возникла еще в США после публикации фото главного медицинского советника президента Энтони Фаучи. Чуть позже вышло исследование, которое утверждало, что две маски эффективнее защищают человека, чем одна.

С результатами исследования согласились многие американские ученые и врачи. В середине декабря ведущий специалист по передаче аэрозольных вирусов Линси Марр и профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовали комментарий в медицинском журнале Med, призывающий носить две маски сразу.

«Для максимальной защиты можно носить тканевую маску, плотно прилегающую к хирургической, поскольку хирургическая маска действует как фильтр, а тканевая становится еще одним уровнем фильтрации», — привел их слова CNN.

Однако Белый Дом не рекомендует носить две маски сразу для защиты от коронавируса. Пресс-секретарь Джен Псаки считает, что сообщения о ношении двух масок основаны на «исследовании, которое отражает важность хорошо прилегающей маски».

«Оно (исследование — прим.ред.) не дает точное руководство по тому, использовать одну маску или две», — привел ее слова CNN.

Поначалу к идее ношения двух масок в Норвегии отнеслись скептически, но, изучив результаты исследования, помощник главы норвежского директората по здравоохранению Эспен Роструп Накстад посчитал этот способ эффективным.

«Этот метод может дать значительный эффект в том случае, если одна маска надета не совсем правильно, поэтому может быть разумно использовать еще и верхнюю маску, которая прижмет нижнюю, медицинскую, чтобы под нее не проникала инфекция», — процитировало его РИА «Новости».

Побочные эффекты

У «двухмасочного» режима есть и отрицательные стороны. Российский ученый-вирусолог Феликс Иванов убежден, что две маски затруднят дыхание.

«В двух масках будет в два раза тяжелее дышать. Это известно, что маски нарушают дыхание. Сама идея очень простая — в два раза увеличить защиту, но время покажет, дает это эффект или нет», — объяснил научный сотрудник «360».

Еще один российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и профессор микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «360» усомнился в том, что польза от двух масок тоже будет двойной.

«Вирус меньше, чем поры в маске. Он в основном содержится в капельках слюны. Отдельные частички могут проникать. Конечно, если будут две маски, проникновения будет менее вероятным. Дыхание вряд ли будет ненормальным. Но если оно затруднено, то одна из масок слишком плотная и нужно использовать только ее. Да, есть такие предложения, носить двойные маски чтобы повысить защиту, но двойного повышения конечно не будет», — отметил эксперт.