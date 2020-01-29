«Красивая» дата 02.02.2020: советы астролога и нумеролога

Совсем немного осталось до необычной даты — 02.02.2020. В этот день в России праздник — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Но не только памятными датами славится день. Что 02.02.2020 значит с точки зрения нумерологии и астропсихологии — в материале «360».

2 февраля традиционно отмечается День воинской славы — именно в эту дату советские войска разгромили немецких захватчиков в Сталинградской битве 1943 года. Эта схватка стала крупнейшей в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов, после которого немецкие силы окончательно потеряли стратегическую инициативу.

История даты понятна, однако не часто встречается такое сочетание цифр — 02.02.2020. Нельзя сказать, что это зеркальная дата, но даже несмотря на это, в нумерологии и астрологии она представляет определенную важность.

Между прочим, 2020-й — високосный год. Для многих эти 366 дней не очень благоприятные.

Что означает дата 02.02.2020

Не только праздниками славится 2 февраля. Нумерология имеет свое представление об этом дне. Это учение, основанное на вере в сверхъестественное влияние на судьбу человека сочетаний определенных чисел и цифр.

Например, древние славяне верили, что 2 февраля — единственный зимний день, когда можно услышать гром и увидеть молнию. Именно поэтому день назвали Громницей. Люди считали, что эта дата предсказывает погоду на весь месяц: если второго числа был ясный и солнечный день, то весна наступит раньше. А если в Громницу метель, то до конца месяца будет идти снег.

Нумеролог Елена Батыр по просьбе «360» оценила первые дни февраля и заявила, что это очень сложные даты. По словам специалиста, проблемы начнутся 1 февраля и продолжатся до третьего. Именно 02.02 будет самым тяжелым днем. Ведь на нем «удвоенный знак работы».

Человек если какую-то работу делал, то он будет делать двойную. <…> Чтобы 02.02 прошло легче, мы обращаем внимание на 01.02. Корень там Елена Батыр.

Другими словами, не следует начинать 2 февраля какую-то важную работу — будь то в области карьеры или личной жизни. Иначе придется все переделывать. Именно поэтому 1 февраля стоит внимательнее отнестись к любым начинаниям, чтобы не пришлось трудиться дважды.

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Двойка — это энергия человека. Чем больше двоек, тем хуже. Те, кто может чувствовать себя хорошо в этот день, это энергетические вампиры. Они будут более бодрыми Елена Батыр.

Батыр уверена, что 2 февраля нельзя ничего делать. Даже к врачу идти можно только в экстренном случае. Все потому, что этого числа накапливается отрицательная энергия и любые важные дела лучше отложить на 4 февраля.

2 февраля хорошее будет притягиваться только к тем людям, которые как-либо связаны с жидкостью. Например, 2 февраля — благоприятный день для работников нефтяной сферы. Для всех остальных это плохая дата, предупредила Батыр.

Для большинства людей это отрицательная энергия. Вполне возможна активизация маньяков. В этот день нежелательно выглядеть красиво. Поскромнее, чтобы не попасться на глаза маньяку. Возможны финансовые потери, но не для тех, кто занимается жидкостью. В этот день нежелательно хвастать чем-либо Елена Батыр.

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День рождения 02.02.2020

Елена Батыр считает, что в этот день могут родиться красивые дети — причем не важно, мальчик это или девочка.

Если это будет воскресенье, то мальчики и девочки, если родятся, будут хорошенькими. Мальчик будет долго жить и будет добрым. Если же ребенок родился второго числа и вы узнаете, что он злой, значит, у него карма — его нужно лечить, в церковь повести, по святым местам. А девочка будет всегда богатая, в достатке. Это именно 2 февраля 2020 года Елена Батыр.

2 февраля в астрологии

У астропсихолога Инги Лозанчич другое мнение насчет 2 февраля. В беседе с «360» Лозанчич поделилась, что в этот день Венера гармонична Плутону и Сатурну, а Луна будет в Тельце под управлением Венеры — символом красоты, чувств и гармонии. Это значит, что дата хороша для семейных отношений, дизайнерских перестановок в доме, покупок, подарков. Установить гармонию в семье или коллективе, считает Лозанчич, будет проще и легче.

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В дате 02.02.2020 четыре двойки. Если их сложить, то получится цифра восемь. Для астропсихологии это число значит бесконечность, то есть символ планеты Уран.

Это высшая планета. В его символ входит символ Солнца. В самом лучшем своем смысле — это высший ум, это прорыв, это энергия, которая стремится вверх, прорывает стереотип и берет с другого плана сознания что-то потрясающее Инга Лозанчич.

По словам Лозанчич, 2 февраля нельзя ссориться и заниматься рутинной деятельностью.

Свадьба 2 февраля 2020 года

Лозанчич добавила, что 2 февраля любые «вопросы межличностного характера» будут результативными, то есть для союза нет никаких противопоказаний.

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Если мы говорим вообще, не противоречит точно. Все вопросы межличностного характера будут результативны. Какие-то мирные переговоры, гармоничные посиделки, союзы — они в этот день не имеют явных противопоказаний точно Инга Лозанчич.

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