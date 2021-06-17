Блогер исполнил «18 мне уже» и назвал песню новой. За внимание СМИ придется дорого заплатить

В соцсетях разгорелся скандал между Сергеем Жуковым и молодым блогером-исполнителем Егором Шипом. Последний перепел хит «Руки вверх!» и заявил, что именно он автор песни. Жуков напомнил юноше о своем авторстве и потребовал отчислений за использование композиции.

Блогер Егор Шип выложил популярную когда-то песню «18 мне уже» в своем исполнении. В комментарии к видео молодой человек заявил, что он написал новую песню, и отметил, что он «крутой поэт». Он также спросил у поклонников, как они оценивают его стихи, и рассказал, где еще можно увидеть новую композицию.

Автор композиции, бывший солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков шутку не оценил. Исполнитель резко отозвался о заимствовании чужого материала, напомнил об авторских правах и потребовал отчисления. Также в соцсети Жуков уточнил, что написал эту песню еще 20 лет назад.

Войны в соцсети

PR-директор Сергея Жукова Петр Шекшеев пояснил «360», что певец не может дать комментарии, так как находится сейчас на съемках. Он предположил, что Егор Шип спутал слова «написал» и «записал», а также отметил, что никто не против исполнения песен Жукова, но любые перепевки должны быть согласованы с автором.

Представитель Жукова также выразил надежду на то, что все будет решаться без судов, тем более что правообладатель может блокировать видео на всех площадках одним нажатием кнопки. Пиар-менеджер Егора Шипа со своей стороны отказалась комментировать ситуацию, пояснив, что «понятия не имеет, как будут развиваться события».

В соцсетях между исполнителями началась перепалка. Блогер заявил, что в его песне есть слова, отличные от оригинала. Но Шип готов перечислить авторские при условии, что они с Жуковым споют дуэтом — две легенды в одном целом, как выразился тиктокер. Жуков в ответ порекомендовал юноше пройти ПЦР-тест.

Вся коллизия смахивает на постановочный скандал. Видео Егора Шипа с исполнением песни никто не блокирует, зато перепалка разрастается, подкармливая любопытство досужих зрителей. Кстати, Жуков уже сотрудничал со звездой TikTok Клавой Кокой и записал совместную композицию.

Герой нашего времени

Егор Кораблин, который известен под псевдонимом Шип, родился в 2002 году в Москве. Молодой человек учился в Академии популярной музыки Игоря Крутого. Видимо, Егор был способным учеником и в 2018 году вместе с Дмитрием Губерниевым, Олимпиадой Тетич и Милой Шевич вел в «Артеке» финал российского отборочного тура Детского Евровидения.

В 2019 году юноша начал карьеру видеоблогера и стал сниматься на канале Егора Декстера в роли богатого школьника. Приходящим гостям демонстрировали шикарные автомобили и дом, которые арендовали на время съемок, но выдавали за свои. Такой формат привлекал достаточно аудитории, которая ругала «наглых богатеев».

Потом юноша решился на сольный проект и открыл на YouTube собственный канал. Зрителям предлагали сценки из жизни Егора Шипа, бэкстейджи, челленджи, пранки. За первый год на канал подписались почти два миллиона человек. Шип сотрудничал с другими блогерами, снимаясь в пранках.

В 2020 году молодой человек выступил одним из основателей дома тиктокеров Hype House Rus, но вскоре был исключен за нарушение условий пребывания. Затем основал Freedom Team House, но ушел и оттуда, начав музыкальную карьеру и выпустив трек Fake Love. После этого он стал записывать песни и клипы.

В дуэте с Мией Бойкой Егор Шип исполнил песню «Пикачу», с Пашей Лимом — композицию под названием Gameboy, с Ганвестом спел «Безалкогольное вино», также сотрудничал с Русом и выпустил песню «Не влюблюсь». Трек «Как твои дела?» Егор посвятил Вале Карнавал, с которой тогда встречался.

Суд не гарантия успеха

Музыкальный эксперт и критик Евгений Геннадьевич Бабичев признался «360», что не подозревает Сергея Жукова в пиар-акции: ему это не нужно. По мнению эксперта, можно было придумать более оригинальный скандал или акцию.

Музыкальный журналист и критик Сергей Соседов подтвердил, что хит «18 мне уже» давно известен и все знают ее автора. Критик посоветовал Сергею Жукову не раздумывать и подавать в суд, но отметил, что российские законы об авторском праве — несколько размытое понятие.

«Кто знает, может быть, на блогеров это вообще не распространяется. Но это должен решать суд. Понятно, что это пиар-акция юноши, желание привлечь к себе внимание, но это может обойтись достаточно дорого. Хотя я не знаю, выиграл ли кто-либо какой-то суд по авторским правам», — уточнил Сергей Соседов в разговоре с «360».

Музыкальный журналист вспомнил историю Дидье Маруани, который посчитал, что Филипп Киркоров и композитор Олег Попков использовали фрагмент песни Symphonic Space Dream. Там совпадало более шести тактов, что, по мнению Соседова, явный плагиат.