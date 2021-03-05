17 тысяч землетрясений разбудят вулкан. Взорвется ли «пороховая бочка» на которой стоит Исландия

У Исландии выдалась непростая неделя: за такой короткий отрезок времени на вулканическом острове произошло 17 тысяч землетрясений. Значительного ущерба подземные толчки не принесли, но ученые не исключают грядущего извержения вулкана. Будет ли оно столь же сильным, как в 2010 году, разбирался «360».

Геофизики и вулканологи назвали землетрясения кульминацией более чем годовой интенсивной сейсмической активности, сообщила газета The New York Times. Большинство из них длились всего несколько секунд и сопровождались легкими толчками, но поволноваться людей все равно заставили.

Классическая зона для землетрясений

Генеральный директор Международного центра глобального мониторинга и прогноза сейсмической погоды Самвел Акопян напомнил «360», что вулканы обычно находятся в сейсмоопасных зонах. А сама Исландия расположена на стыке тектонических плит.

«Это классическая зона: две плиты расходятся, <…> и в этом место из мантии поступает горячая лава. Она постепенно остывает, образуется земная кора. Вся Исландия имеет такое происхождение», — заметил эксперт.

Акопян добавил, что процесс расхождения плит сопровождается землетрясением. Однако активное извержение после подобных явлений необязательно. Прямой связи нет.

Нельзя сказать, что произошедшее — предвестник сильного вулканического извержения Самвел Акопян сейсмолог

Вулканы действительно могут проснуться, но когда именно это произойдет — сказать сложно. Сейсмолог допустил, что вулканическая активизация произойдет в рамках 1-2 лет. Более краткосрочный прогноз он давать не стал.

В Исландии, по словам Акопяна, около четырех-пяти наиболее мощных точек, которые могут «вызвать сильный вулканизм». Но и сама структура острова способствует образованию гейзеров и слабым извержениям.

Извержение неизбежно?

Профессор вулканологии Исландского университета Торвальдур Тордарсон высказал схожее мнение.

«Люди в Рейкьявике просыпаются от землетрясения, другие после него засыпают. Их много, и это беспокоит людей, но волноваться не о чем, мир не рухнет», — заметил он.

Ученые, рассказал профессор телеканалу CNN, пытаются выяснить причину столь частых подземных толчков. Не исключено, что она заключается во вторжении магмы в земную кору.

«Она определенно поднялась ближе к поверхности», — заметил Тордарсон.

Местные власти уже предупредили о неизбежности извержений — в районе недавних землетрясений находится несколько вулканов. На этой территории, пояснила специалист по стихийным бедствиям в Исландском метеорологическом управлении Элизабет Палмадоттир, развернули оборудование для наблюдения. За ситуацией наблюдают посредством GPS, датчиков землетрясений, через веб-камеры и при помощи детекторов газа.

Впрочем, вулканологи смотрят на происходящее с долей оптимизма: ни один крупный город не находится под угрозой, даже если вулканическая лава вырвется наружу.

Призрак Эйяфьядлайекюдля

Положение дел в Исландии может напомнить о событиях марта 2010 года, когда произошло извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль. До этого времени произошло около тысячи подземных толчков разной интенсивности на глубине в 7-10 километров под горой.

Из-за большой интенсивности извержения и выброса пепла пришлось приостановить авиасообщение в северной Швеции, Дании, Норвегии и в северных районах Великобритании. Концентрация вулканического пепла в воздухе к 15 апреля стала столь высока, что аэропорты Великобритании и Дании прекратили работу, были отменены тысячи рейсов, а авиакомпании потеряли не менее 200 миллионов долларов.

Однако, уверена Элизабет Палмадоттир, в нынешней ситуации выброс такого же шлейфа пепла маловероятен. Коллегу поддержал и профессор Торвальдур Тордарсон, заметив, что состав магмы сильно отличается, а значит, и интенсивность взрывной активности вулканов будет меньше.

В Департаменте гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях Исландии считают извержение «более вероятным, чем нет» в течение следующих нескольких часов. Вулканы в этом районе острова молчали с XII века.

И хотя за последние сутки землетрясения прекратились, затишье вряд ли продлится долго.