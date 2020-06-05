Крыму грозит рекордная за последние 150 лет засуха. Но без воды полуостров не останется

В Крыму этим летом ожидается беспрецедентная за последние 150 лет засуха. Глава республики уверен, что урожай не пострадает. Но заботиться о пресной воде все равно нужно.

Лето 2020 года обещает быть для Крыма самым засушливым за последние 150 лет. Ученые выражали опасения еще в начале мая из-за крайне малого количества осадков в этом году, и за месяц ситуация нисколько не изменилась. В итоге к началу июня суммарный объем во всех водохранилищах полуострова составил чуть более 85 миллионов кубометров воды. Для сравнения — год назад в этот же период объем был на 110 миллионов кубометров (то есть более чем в два раза) больше. За последний же месяц этот показатель уменьшился более чем на 9 миллионов кубометров.

При этом глава республики Сергей Аксенов в ходе недавней научно-практической конференции «День поля — 2020» заверил, что проблем с урожаем не будет. В свою очередь, глава крымского Госсовета Владимир Константинов заявил, что насчет нехватки питьевой воды также беспокоиться не стоит. А такие опасения звучат все чаще, ведь впереди курортный сезон.

Причины засухи

Основной причиной специалисты считают небольшое количество осадков в предыдущие месяцы, в результате чего частично обмелели водоемы. Научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Роман Зимнухов выделяет несколько основных фактора, которые этому поспособствовали.

Первый фактор — метеорологический. Зимнухов отметил, что весомую роль могли сыграть годичные циклы, которые могут повторяться в течение 15-20 лет. Второй фактор связан с глобальным потеплением: это уменьшение озонового слоя, в результате чего солнце греет сильнее и температура повышается. Третий — это перенос осадков, который метеорологи отмечают в последние годы: в южных регионах объем осадков в целом уменьшился, тогда как, например, в восточной части страны, наоборот, возрос.

Идет перераспределение осадков по всему земному шару: этой зимой на Дальнем Востоке было зафиксировано аномально большое количество снега. А в южных регионах и центральной полосе России осадков было меньше. Роман Зимнухов эколог, депутат Ленинского районного совета Республики Крым, научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Кроме того, свою роль могли сыграть и лесные пожары, которые также влияют на озоновый слой и увеличивают солнечную активность.

Чем грозит засуха

В связи с засухой люди беспокоятся не только о безопасности и комфорте туризма, но и о местных хозяйствах — например, хлебных полях и виноградниках, которым необходима вода. Кроме того, некоторые ученые утверждают, что если речь идет о глобальном потеплении, то температура с каждым годом будет только повышаться, а значит, через некоторое время крымские водоемы могут окончательно пересохнуть.

Кроме того, Роман Зимнухов отметил, что с 2014 года в Республике Крым значительно увеличилось количество автотранспорта — следовательно, гораздо больше воды требуется для мойки автомобилей. И при этом системы очистки воды для повторного использования нет, что только усугубляет дефицит.

Меры против засухи

По словам Зимнухова, в Крыму существуют запасы пресной воды, которые можно использовать: например, мульды — естественные емкости, образующиеся в результате залегания горных пород, в которых скапливается неиспользуемая пресная вода.

В центральной части Керченского полуострова находится в затампонированном состоянии 14 скважин. Они заполняются самотеком, и эта вода на данный момент не востребована. Роман Зимнухов эколог, депутат Ленинского районного совета Республики Крым, научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Помимо собственных горных водохранилищ — например, Просторненского и Восходненского месторождений, пресную воду в Крым доставляют из Краснодарского края. Соответствующие федеральные программы уже реализуются.

Зимнухов также отметил меры, которые необходимо принять в ближайшем будущем — например, перевод местных хозяйств, занимающихся обслуживанием автомобилей на систему обратного осмоса. Этот механизм, во-первых, обеспечит многократное использование воды после ее очистки. Также с помощью этой системы можно будет морскую воду превращать в пресную, что тоже позволит сэкономить на запасах естественной пресной воды.

Кроме того, более рационально использовать запасы воды поможет система капельного орошения, если внедрить ее не только в сельскохозяйственных угодьях, но и, например, в парках. При такой системе вода подается малыми дозами прямо к корням растений.

В целом можно сказать, что в этом году серьезного дискомфорта жители и туристы не испытают, для сельского хозяйства ситуация также не катастрофична. Но такая засуха — сигнал к тому, что нужно смотреть в будущее и уже сейчас задумываться об экономии ресурсов пресной воды.