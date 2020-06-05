Крыму грозит рекордная за последние 150 лет засуха. Но без воды полуостров не останется
Лето 2020 года обещает быть для Крыма самым засушливым за последние 150 лет. Ученые выражали опасения еще в начале мая из-за крайне малого количества осадков в этом году, и за месяц ситуация нисколько не изменилась. В итоге к началу июня суммарный объем во всех водохранилищах полуострова составил чуть более 85 миллионов кубометров воды. Для сравнения — год назад в этот же период объем был на 110 миллионов кубометров (то есть более чем в два раза) больше. За последний же месяц этот показатель уменьшился более чем на 9 миллионов кубометров.
При этом глава республики Сергей Аксенов в ходе недавней научно-практической конференции «День поля — 2020» заверил, что проблем с урожаем не будет. В свою очередь, глава крымского Госсовета Владимир Константинов заявил, что насчет нехватки питьевой воды также беспокоиться не стоит. А такие опасения звучат все чаще, ведь впереди курортный сезон.
Причины засухи
Основной причиной специалисты считают небольшое количество осадков в предыдущие месяцы, в результате чего частично обмелели водоемы. Научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Роман Зимнухов выделяет несколько основных фактора, которые этому поспособствовали.
Первый фактор — метеорологический. Зимнухов отметил, что весомую роль могли сыграть годичные циклы, которые могут повторяться в течение 15-20 лет. Второй фактор связан с глобальным потеплением: это уменьшение озонового слоя, в результате чего солнце греет сильнее и температура повышается. Третий — это перенос осадков, который метеорологи отмечают в последние годы: в южных регионах объем осадков в целом уменьшился, тогда как, например, в восточной части страны, наоборот, возрос.
Идет перераспределение осадков по всему земному шару: этой зимой на Дальнем Востоке было зафиксировано аномально большое количество снега. А в южных регионах и центральной полосе России осадков было меньше.Роман Зимнуховэколог, депутат Ленинского районного совета Республики Крым, научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
Кроме того, свою роль могли сыграть и лесные пожары, которые также влияют на озоновый слой и увеличивают солнечную активность.
Чем грозит засуха
В связи с засухой люди беспокоятся не только о безопасности и комфорте туризма, но и о местных хозяйствах — например, хлебных полях и виноградниках, которым необходима вода. Кроме того, некоторые ученые утверждают, что если речь идет о глобальном потеплении, то температура с каждым годом будет только повышаться, а значит, через некоторое время крымские водоемы могут окончательно пересохнуть.
Кроме того, Роман Зимнухов отметил, что с 2014 года в Республике Крым значительно увеличилось количество автотранспорта — следовательно, гораздо больше воды требуется для мойки автомобилей. И при этом системы очистки воды для повторного использования нет, что только усугубляет дефицит.
Меры против засухи
По словам Зимнухова, в Крыму существуют запасы пресной воды, которые можно использовать: например, мульды — естественные емкости, образующиеся в результате залегания горных пород, в которых скапливается неиспользуемая пресная вода.
В центральной части Керченского полуострова находится в затампонированном состоянии 14 скважин. Они заполняются самотеком, и эта вода на данный момент не востребована.Роман Зимнуховэколог, депутат Ленинского районного совета Республики Крым, научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
Помимо собственных горных водохранилищ — например, Просторненского и Восходненского месторождений, пресную воду в Крым доставляют из Краснодарского края. Соответствующие федеральные программы уже реализуются.
Зимнухов также отметил меры, которые необходимо принять в ближайшем будущем — например, перевод местных хозяйств, занимающихся обслуживанием автомобилей на систему обратного осмоса. Этот механизм, во-первых, обеспечит многократное использование воды после ее очистки. Также с помощью этой системы можно будет морскую воду превращать в пресную, что тоже позволит сэкономить на запасах естественной пресной воды.
Кроме того, более рационально использовать запасы воды поможет система капельного орошения, если внедрить ее не только в сельскохозяйственных угодьях, но и, например, в парках. При такой системе вода подается малыми дозами прямо к корням растений.
В целом можно сказать, что в этом году серьезного дискомфорта жители и туристы не испытают, для сельского хозяйства ситуация также не катастрофична. Но такая засуха — сигнал к тому, что нужно смотреть в будущее и уже сейчас задумываться об экономии ресурсов пресной воды.