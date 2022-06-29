Первый iPhonе продали 15 лет назад. Гаджет завоевал сердца миллионов, но не покорил айтишников

Ровно 15 лет назад начались продажи самого первого iPhone. Потребители были поражены красотой, простотой и удобством новинки. А вот айтишники не оценили продукцию Apple, предпочитая вместо нее технику Android. «360» разобрался, в чем причина такого отношения среди специалистов IT-индустрии.

Представленный в январе 2007 года смартфон стал самой ожидаемой новинкой на рынке. Microsoft откровенно смеялась над продуктом, указывая, что бизнес-гаджет без аппаратной клавиатуры — это нелепо. Однако покупатели позитивно отреагировали на новинку — с каждым годом смартфоны от Apple лишь продолжали набирать популярность.

15 лет спустя на рынке гаджетов сформировались два лагеря: одни пользователи предпочитают iPhone и готовы переплачивать ради любимого бренда, а другим комфортнее пользоваться смартфонами на базе Android.

«Любят в тайне, под подушкой»

Разделение не обошло и айтишников, рассказал «360» бывший сотрудник Apple Даниель Депп.

«Есть олдскульные айтишники, которые прошли огонь, воду, медные трубы и все технологии семидесятых, восьмидесятых, девяностых и двухтысячных. Есть сисадмины, которые сидят за зарплату, что-то делают, но у них уровень знаний средний, ниже среднего. Это большинство людей, которые в каких-то компаниях работают и думают, что все знают, а знают 1% из 100%. Есть третий тип айтишников — похоже на новомодных хакеров, которые киношек насмотрелись. <…> Берут за свою работу много денег, на самом деле очень поверхностно работают», — пояснил Депп.

Он полагает, что айтишники среднего уровня, а их большинство, как раз «сидят на ПК» и ненавидят технику Apple. Есть и те из них, кто не признаются в симпатиях к iPhone или MAC, так как их могут не понять коллеги.

«Шапками закидают или заплюют. Но они все же любят в тайне, под подушкой… Но так, при всех — нет. Ребята не поймут. Это такие айтишнички, которые после работы собираются пивка попить у метро. Их много. Я с такими общался, работал, неплохие ребята все, в принципе. Но у них есть такой ограниченный кругозор. Большинство из них мыслит стандартом: ценится то, что можно разобрать, кастомизировать, пересобрать… Они тратят время на вещи, которые в iPhone давно сделаны», — подчеркнул он.

Автор статей про гаджеты и технологии Артем Багдасаров также отметил, что отношение к технике Apple — дело индивидуальное. И далеко не все айтишники относятся к iPhone негативно.

«Во-первых, это все индивидуально. <…> Есть люди, которые не любят iPhone за закрытость, за то, что никак не могут повлиять на ряд решений, которые в Apple приняли, например, в отношении конфиденциальности, управлении данными и так далее. Это такие айтишники маститые, которые любят Linux. В общем, такого формата ребята», — пояснил он.

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Однако iPhone имеет ряд минусов, которые сказываются на работе определенных специалистов. Например, программистов, рассказал «360» эксперт по информационной, компьютерной и сетевой безопасности, специалист по кибербезопасности, программист, блогер Сергей Вакулин.

«Для программиста неудобно тем, что отсутствует программная вкладка, невозможно проводить тестирование на приложениях каких-то, тестирование функционала. <…> iPhone не ценится программистами из-за проблемы, что есть ряд ограничений для приложений. Есть обход, конечно. Например, установка на iPhone дополнительного программного обеспечения, которое позволит обходить некоторые ограничения со стороны Apple. Однако там тоже есть свои заморочки», — отметил он.

iPhone нельзя переделать под себя

Депп отметил, что именно айтишникам среднего звена, с большим количеством свободного времени, гораздо интереснее все сделать самим, чем получить готовый продукт. При этом сам Депп не видит в этом смысла, если уже есть хорошая техника. Тем временем iPhone разобрать и кастомизировать нельзя так, чтобы он стал существенно отличаться от изначальной версии — в отличие от Android.

«В этом айтишники видят существенный минус iPhone. Им хочется посидеть, поковыряться. <…> Они сидят в офисе какой-нибудь компании, на сисадминке, просто администрируют какой-то ресурс. <…> Большую часть времени проводят просто за компом», — пояснил Депп.

При тестировании на Android можно закинуть apk файл и тестировать, на iPhone так не получится. Нужно сначала залить его в магазин приложений, пройдя предварительно проверки, рассказал Вакулин.

«По оптимизации Android выигрывает. На iPhone есть определенные сценарии, их нельзя изменить и сделать под себя, а на Android можно свободно сделать все, что нужно», — пояснил блогер.

Более того, Android существенно дешевле iPhone. Если что-то пойдет не так, будет не очень обидно, полагает Депп. Тем временем «поковыряться» в такой технике очень удобно — при наличии свободного времени.

Из Android можно сделать чудо-юдо, которое будет работать только в руках этого айтишника, поэтому им нравятся такие устройства. iPhone не позволяет внедряться в систему и менять ее. Есть ограничения, они правильные. Если бы каждый это делал, очень многие приходили в сервис и заявляли о неисправности. Конечно, вы туда полезли ручками, нашаманили, а потом телефон перестал работать Даниель Депп.

По словам Деппа, именно этим iPhone и удобен для рядового пользователя — его практически невозможно испортить своими действиями. Исключение — перегрузить память телефона. Тем временем Android можно «превратить в кирпич».