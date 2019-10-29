Отстает в развитии и не умеет говорить. Главное о петербургской семье, где 12-летний сын убил мать

В петербургской квартире в ночь на воскресенье убили мать двоих детей. Сначала следователи считали, что с женщиной расправился глава семейства, но их мнение быстро изменилось, так как первым подозреваемым стал 12-летний сын. Что известно об убийстве — в материале «360».

Облил кипятком и резал шампуром

В ночь на 27 октября в квартире на улице Стасовой в Санкт-Петербурге нашли тело 46-летней женщины — жены и матери двух мальчиков-близнецов. На ее теле были колото-резаные ранения в районе живота и груди. Следователи сразу поняли, что произошло убийство, поэтому завели уголовное дело по соответствующей статье.

Сначала в преступлении заподозрили отца — Николая, ведь семья пьющая и конфликт мог возникнуть на бытовой почве. Но в аппарате детского омбудсмена Петербурга сообщили, что ранения матери нанес 12-летний ребенок с отставанием в развитии. Следователи пытались узнать мотивы его поступка, но мальчик «почти не разговаривает и пояснить своих действий не смог».

В момент совершения преступления в квартире находились отец и второй ребенок (в семье четыре человека: мать, отец и два мальчика-близнеца). Брат подозреваемого, предположительно, стал свидетелем убийства — он закричал и разбудил пьяного отца. Школьник испугался, потому что видел, как брат, по данным источника сайта 78.ru, облил мать кипятком из чайника и порезал каким-то острым предметом — на месте происшествия нашли нож, пинцет, ножницы и шампур.

«Колю должны были уже отпустить, его до выяснения обстоятельств задержали, выясняют сейчас их, но толком ничего не ясно. Он этого не совершал, это понятно. Конфликта у них с детьми не было — они маленькие. И один мальчик видел, как это делал второй мальчик. А папа в это время спал, потом мне позвонил, я вызвал и скорую, и милицию», — сказал дедушка подозреваемого. Бабушка близнецов подтвердила, что ранения на теле погибшей были хаотичными и нанесены разными предметами.

Что до подростка-подозреваемого, то его отправили в центр восстановительного лечения, а возможного свидетеля, его брата, — в детскую больницу. Судебно-психиатрическая экспертиза ждет обоих мальчиков.

В то же время 12-летний ребенок под уголовную ответственность не попадает, а значит, не может стать фигурантом дела. Ответственность по статье об убийстве наступает с 14 лет.

Пьющие, но заботливые

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Соседи рассказали, что взрослые члены семьи часто выпивали, из-за чего с ними было неприятно ездить в лифте — запах перегара приятен не всем. С этажа, где они жили, часто раздавались крики и ругань, сообщил сайт «Невские новости». Однажды в квартире семьи возник пожар, но старшие были пьяны и ничего не чувствовали. Будить супругов пришлось соседям.

В то же время, по информации сайта 78.ru, семья была тихая. Более хорошие отзывы у соседей о Николае — он много работает и «человек в целом добрый». Кроме того, он ухаживал за сыновьями, водил их в школу, где к ученикам не было никаких претензий — они всегда были умыты и обуты. Отец никогда не разрешал сыновьям гулять одним. В общем, у Николая отношения с детьми сложились намного лучше, чем у матери.

«Мама часто пьет. Папа, может, тоже, но во всяком случае он все время с детьми. Папа очень заботится, он несет и фрукты детям, он все время с детьми. Что-то готовит», — сказала соседка семьи.

«Интеллигентный такой, культурный, приветливый, ботинки начищенные. Всегда поздоровается, поможет, дверь подержит, если надо. Он тоже пил, конечно, временами сильно. Но о мальчишках всегда заботился — это факт», — поделилась другая жительница дома, где произошло убийство.

Сначала о родственниках говорили много гадостей — якобы даже 12-летние дети в семье пьют. Однако выяснилось, что в поле зрения субъектов профилактики семья не попадала.