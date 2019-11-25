Россияне получат 118 дней отдыха в 2020 году: календарь

Около месяца осталось до наступления 2020 года. Это значит, что совсем скоро россиян ожидают большие новогодние каникулы. Всего в 2020 году в России будет 118 выходных и праздничных дней. «360» рассказывает, когда можно будет официально не ходить на работу.

Праздничные дни зимой 2020 года

Россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. На работу придется выйти 9-го, но неделя окажется очень короткой — всего два дня. Однако после 12 января придется взять себя в руки и начать работать.

Следующие продолжительные выходные придутся только на конец февраля. День защитника Отечества Россия отпразднуют в воскресенье, 23 февраля. Отдыхать можно будет до вторника. Праздничный день с воскресенья решили перенести на понедельник.

Если вам сейчас нужно спланировать отпуск, то пользуйтесь производственным календарем на 2020 год от «360». Там выделены все выходные и праздничные дни.

Производственный календарь на 2020 год в России

Праздничные дни весной-осенью 2020 года

В начале марта Россия традиционно отметит Международный женский день: 8 марта придется на воскресенье. Праздновать можно будет и 9 марта, понедельник сделали выходным. Апрель пройдет под знаком работы, зато в мае мы получим сразу 14 дней отдыха. С 1 по 5 мая Россия отпразднует День труда, после этого будут рабочие 6–8 мая, а затем опять три выходных. День Победы подарит россиян три нерабочих дня — с 9 по 11 мая.

После майских больших выходных в 2020 году не будет. День России страна отметит 12 июня в пятницу. Благодаря этому выходные растянутся на три дня.

Следующий праздник будет только в ноябре. День народного единства, который отмечают 4 ноября, выпадет на среду. Таким образом выходной придется на середину недели.

В итоге праздничных нерабочих дней производственном календаре на 2020 год получится всего 16.

Источник фото: РИА «Новости»

Как праздничные дни могут продлить отпуск

Россияне, согласно Трудовому кодексу РФ, хотя бы один раз в год должны отдыхать две недели подряд. Об этом говорится в статье ТК РФ «Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска дней подряд». В остальное же время человек может брать отпуск как угодно. Естественно, о своем желании отдохнуть он должен предварительно предупредить работодателя.

Новогодние праздники в 2020 году заканчиваются 8 января, а первый рабочий день придется на 9 января, четверг. Однако если взять отпуск на 9 и 10 января, то каникулы можно растянуть на 12 дней. То же самое и с майские праздниками. Отдых продолжительностью в 12 дней можно себе устроить, если взять отпуск с 6 по 8 мая. Только учтите, что тогда вы получите мало отпускных — их рассчитывают по количеству рабочих дней, которых в январе и мае мало.

По такой же схеме свой отпуск удастся построить в феврале, марте и июне, когда праздничные дни позволяют не работать три дня подряд.