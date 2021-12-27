11 лет за 55 сообщений. Россиянину Егору Дудникову вынесли суровый приговор в Белоруссии

Россиянина Егора Дудникова в Белоруссии приговорили к 11 годам колонии усиленного режима за разжигание социальной вражды. В рамках действующего международного права такие сроки обычно выносят за тяжкие преступления. Правда, в ситуацию может вмешаться российская сторона. Тогда Дудникову, возможно, не придется отбывать наказание в Белоруссии.

11 лет за разжигание вражды

Минский городской суд приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его обвинили в разжигании социальной вражды и призывам к действиям против нацбезопасности. Об этом сообщило РИА «Новости». Прокурор запрашивал для россиянина такой же срок.

Дудников и 55 голосовых сообщений

По версии обвинения, россиянин в период с января по май этого года опубликовал 55 голосовых сообщений в одном из каналов Telegram. Дудников сам озвучил эти записи. Белорусская сторона уверена, что он сделал это с целью «нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве». Прокуратура утверждает, что россиянин призывал «к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, возникновению массовых беспорядков».

Дудникова задержали 5 мая по статье о грубом нарушении порядка, но в финальную версию обвинения это не вошло. Сам россиянин заявил, что в оппозиционных протестах, прошедших после выборы президента в августе 2020 года, не участвовал. Он подчеркнул, что его вынудили оговорить себя.

Тем временем ситуацию с россиянином прокомментировал сам Александр Лукашенко. Он назвал Дудникова основным модератором канала «Отряды самообороны Беларуси», якобы созданного участниками «„спящих“ террористических ячеек» для смены власти в Белоруссии.

Российская сторона может помочь Дудникову

Российская сторона в рамках сотрудничества по уголовным делам может затребовать материалы дела, а также может договориться, чтобы гражданин России отбывал наказание на территории РФ. Более того, возможно и поменять меру пресечения. Об этом «360» рассказал вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов.

«Много есть возможностей. Думаю, их надо использовать. <…> По Конституции РФ гражданину положены права и свободы, гарантированы, в том числе когда он находится за рубежом. Есть обязанность государства отстаивать его интересы и права, если их нарушают. Законы в разных странах абсолютно разные. Представители дипломатической миссии налаживают контакты и делают вывод о степени вины», — пояснил Ионов.

По его словам, шансы на обжалование есть. Вопрос в том, насколько российская сторона погружена в дело и насколько вина Дудникова была доказана. Что же касается справедливости наказания, Ионов считает, что в Белоруссии сейчас есть определенные перегибы.

«Степень вины, безусловно, определяет суд. В любом случае. Правда, суд не только той стороны, где гражданин был задержан, но и наш, российский. <…> Это надо учитывать. Любые обвинения в адрес наших граждан должны сопровождаться участием и российской стороны. Только тогда можно, руководствуясь принципами объективности, говорить о справедливости», — отметил правозащитник.

По его мнению, в рамках действующего международного права 11 лет — это ближе к тяжким преступлениям, к убийствам. Столь сурового приговора в отношении россиянина можно было бы избежать, считает Ионов.