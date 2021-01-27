11-я жертва «Новоуральского потрошителя». Он рассказал, как находил и убивал девушек

Следком РФ по Республике Башкирия сообщил, что перед судом по делу об убийстве двадцатилетней давности вновь предстанет серийный маньяк из Новоуральска 45-летний Евгений Петров. Он признался в изнасиловании и убийстве 11-й жертвы. Всего он изнасиловал 28 девушек.

Ведомство уточнило, что речь идет о пропаже в мае 2001 года 16-летней жительницы Дуванского района. Ее тело нашли в сентябре того же года около села Улькунды с признаками насильственной смерти в лесу. Убийцу тогда найти не удалось.

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В результате анализа дела, проведенного в 2020 году, следователи обратили внимание на серию из 10 изнасилований в 1998–2003 годах. Жертвы были убиты и двум девушкам удалось спастись. В 2005 году Евгений Петров был приговорен судом к пожизненному заключению. Обстоятельства преступлений имели много общего с убийство в Башкирии, а тело жертвы нашли в нескольких часах езды от дома убийцы.

Петрова перевели в СИЗО и допросили. Он сознался в содеянном и рассказал, что предложил замеченной на дороге девушке ее подвезти. Затем вывез подальше, угрожая ножом изнасиловал и задушил. Тело он привязал тросом к машине и вывез в лес.

Вскоре дело Евгения Петрова будет направлено в суд.

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Жертвами маньяка становились молоденькие девушки. Самой младшей из них 12 лет, самой старшей — исполнилось 17. Петров признался, что караулил их на дороге, затаскивал в машину, блокировал выходы, насиловал, убивал ножом и сжигал. Одна из жертв сумела отбиться и убежать, вторая — притворилась мертвой. Обе Петрова опознали.

После того, как судебно-психиатрическая экспертиза признала Евгения Петрова вменяемым, он пытался покончить с собой в камере.