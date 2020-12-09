США выделят $100 млн на авиабазу в Польше. Ответ со стороны России не заставит ждать

США выделят 100 миллионов долларов на авиабазу в Польше. Пентагон собирается обустроить в Повидзе новую зону для хранения боеприпасов. Также там проложат рельсовые пути и дополнительные коммуникации. Все это породит ответную реакцию России, которая не понравится Польше.

США планируют построить 54 склада боеприпасов с грунтовой защитной толщей, возвести подсобные помещения, эксплуатационные площадки, ограждения, а также провести монтаж вспомогательного оборудования.

Принять участие в инициативе смогут лишь «соответствующие критериям компании», зарегистрированные в странах НАТО. Конкурс на выполнение работ на авиабазе объявят среди потенциальных подрядчиков 18 декабря, пишет RT.

Варшава и Вашингтон подписали договор об активизации военного сотрудничества еще в августе. Сейчас в Польше проходят службу 4,5 тысячи военных. Согласно новому соглашению, туда перебросят из Германии еще порядка тысячи человек.

Подобный шаг «усиливает гарантию того, что наши солдаты в случае угрозы для Польши или для США встанут плечом к плечу», — заявил на церемонии подписания польский президент Анджей Дуда.

Куда уж ближе?

НАТО не подбирается к России. Военно-политический блок и так очень близко расположен. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог и публицист Армен Гаспарян. Он напомнил, что НАТО имеет много баз на территории Восточной Европы, в том числе в Польше, именно поэтому говорить о каких-то принципиальных изменениях пока не приходится.

Конечно, поляки хотят усилить контингент НАТО. Но пока в этом вопросе сильного продвижения нет, да и сами американцы не очень хотят ускорять эту историю дополнительно, так как понимают, что будет ответка со стороны России. У Польши по ее итогам опять будут мокрые рейтузы. Польша будет плакать. Опять она будет скулить в Брюсселе, чтобы ей дали больше денег, а их больше нет Армен Гаспарян политолог и публицист.

По словам собеседника «360», сейчас в определенном смысле происходят некие ритуальные моменты, которые Пентагон просто не может не осуществить. Также некоторые ответные шаги просто должна предпринять и Россия. Однако отношения стран от этого хуже не станут, уверен Гаспарян.

«И российско-американские, и — самое главное — отсутствующие российско-польские отношения не изменятся. Вообще никак. Это не по вине России, а по той лишь причине, что все происходящее вписывается в некую базу, то есть должно быть, и все», — подчеркнул политолог и публицист.

НАТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Польша вошла в него после окончания холодной войны, в 1999 году. Количество военных НАТО в Восточной Европе на сегодня уже превысило 10 тысяч. Об этом ранее заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Под предлогом необходимости „стратегического сдерживания“ России США и другие внерегиональные страны альянса наращивают свое военное присутствие в Восточной Европе», — отметил министр.

По его словам, по сравнению с 2014 годом число учений Североатлантического альянса вблизи российских границ также выросло — почти в два раза.