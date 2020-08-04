Около 100 чеченцев вернули на родину для перевоспитания. Это уже традиция, но в этот раз побиты все рекорды

Из Москвы в Чечню вернули около 100 уроженцев республики, чтобы перевоспитать. Власти Чечни заставили их извиниться за «недостойные поступки».

Сюжет о возвращении чеченцев на «перевоспитание» появился у телеканала «Грозный». В материале говорится, что из Москвы привезли около 100 человек, которые считались правонарушителями и наркоманами. Они не соблюдали «нормы поведения, положенные для любого чеченца», потому «избежать общественного порицания не получится», говорится в сюжете.

«Кадыров не делит народ на своих и чужих, где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки», — сказал депутат Госдумы Адам Делимханов, передает РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что оступившихся ребят могут использовать недоброжелатели Чечни в своих целях и руководство республики пытается уберечь молодежь.

Похожие возвращения на родину из-за «недостойного поведения» периодически происходят в Чечне, но так массово уроженцев республики привозят впервые.

Источник фото: РИА «Новости»/Саид Царнаев

Прошлый опыт

Кадыров начал бороться с недостойным поведением молодежи в Москве в 2015 году. По его словам, те чеченские студенты, которые «не умеют себя вести», будут принудительно возвращены домой. Об этом говорится также на сайте Кадырова.

«Москва — столица нашей родины. В ней проживают люди разных национальностей. Поэтому чеченцы, находящиеся там, должны стать лицом нашего народа», — сказал Кадыров.

В апреле 2020 года в Чечню вернули трех человек. Они отказались платить за поездку на такси. В конце 2019 года таксист Рафис Камалетдинов опубликовал запись видеорегистратора в салоне машины. На кадрах видно, как три пассажира вступают с водителем в перепалку, а потом выходят, не заплатив. Впоследствии их вернули в Чечню и сам Делимханов отчитывал их, извинившись «за этих, если можно назвать их людьми».

А в марте на родину отвезли еще 47 чеченцев, которых назвали «наркоманами, хулиганами и ворами». Тогда Делимханов призвал родственников следить за теми, кто выезжает за пределы республики, и знать, чем они занимаются.

Кадыров в 2019 году потребовал сдаться Муслима Джамбекова, который в марте того года устроил смертельное ДТП на Можайском шоссе в Москве. Тогда погибли два человека — женщина с дочерью. Отец семейства выжил. Джамбеков скрылся с места аварии, а потом уехал в Чечню. Кадыров посоветовал 29-летнему молодому человеку сдаться и не позорить свою родину. Он так и сделал. В 2019 году Джамбекова приговорили к 2,5 года колонии общего режима.

В октябре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров отправил на уборку улиц чеченца — 20-летнего жителя села Автуры Турпала Хасиева, который в Москве бросил в сидящего пассажира автобуса банку из-под энергетика со словами: «Ахмат — сила». Кадыров счел поведение молодого человека оскорбительным и сказал, что действия парня «не олицетворяют собой чеченский народ, традиции и обычаи».

«Когда ехал в автобусе, бросил банку, сказал ненужные слова. Я допустил оплошность, осознаю, что опозорил этим весь чеченский народ, и прошу прощения за свой поступок. Мы с тем парнем, в которого я бросил банку, помирились, мы все уладили», — сказал сам Хасиев.