На улице холодно, а дома не лучше? Эти 10 советов помогут согреться в квартире

В центральной части России наступило похолодание. По прогнозам синоптиков, температура в Москве может опуститься ниже 20 градусов. Из-за этого нахождение в квартирах может быть некомфортным, люди «обрастают» пледами и работают в одеялах. «360» собрал 10 простых советов, которые помогут согреться.

Перемещаемся на кухню

Не считая ванной и туалета, помещение кухни, как правило, самое маленькое во всей квартире. И прогреть его проще, чем комнаты. К тому же там есть важный источник тепла — плита, которая нагревает не только сковороду или кастрюлю, но и воздух.

Электрочайник и даже горячая вода из крана тоже повышают температуру в помещении. И на кухне почти всегда теплее, чем в других частях квартиры. Поэтому тем, кто работает из дома, можно обустроить «офисное гнездышко» на кухне. И не забывать закрывать за собой дверь.

Многослойная одежда

Одежда для холодной квартиры должна быть не просто теплой, а многослойной. Почти по принципу уличной одежды: нижний слой — для регулирования влажности тела, верхний — для теплоизоляции.

Нижнюю одежду лучше выбирать из натуральных материалов, например из чистого хлопка. Это может быть футболка или лонгслив. Сверху можно надеть толстовку, шерстяной свитер, худи или вообще теплую пижаму. Такая же история с носками: сначала тонкие хлопковые и только потом толстые шерстяные.

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Грелки и бутылки

Из-за холода некоторые россияне кутаются в пледы и спят под «тремя одеялами». Чтобы лучше сохранить тепло, нужно спать в пижаме, лучше фланелевой или флисовой, и в носках. А в ноги можно положить наполненную горячей водой грелку или пластиковую бутылку.

Использовать грелки и бутылки можно и днем, во время работы за компьютером. Правда, через несколько часов они остывают, поэтому воду придется поменять.

Обогреватели и кондиционер

Если заморачиваться с грелками не хочется, можно приобрести недорогой обогреватель. Стоимость самых дешевых тепловентиляторов в популярных интернет-магазинах стартует от 560 рублей. Конечно, всю квартиру такое устройство не согреет, но, если поставить его рядом с собой, работать будет комфортнее.

Пленочный инфракрасный обойдется примерно в тысячу рублей. Приблизительно столько же стоит коврик для ног с подогревом. Приобрести с доставкой на дом также можно электроодеяло (от 3,7 тысячи рублей), или простыню с подогревом (от 2,3 тысячи рублей), или электрогрелку.

А вот счастливчики с кондиционером просто могут включить прибор в режиме обогрева. Правда, стоит помнить, что любые нагреватели очень сушат воздух. Поэтому нелишним будет расставить по квартире открытые емкости с водой.

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Еда и питье

Существуют специи, приправы и пряности, помогающие запустить «процесс обогрева» в организме. Самые распространенные — острый перец, имбирь, корица, карри, кардамон, гвоздика, мускатный орех, хрен и горчица. С их помощью можно готовить разнообразные согревающие блюда. Например, фьюжн с элементами индийской кухни (например, курица карри) или мексиканской (типа фасолевого супа с чили). А в промежутках между приемами пищи согреваться чаем с лимоном, медом и имбирем или безалкогольным глинтвейном.

Зарядка и душ

Физическая активность как утром, так и в течение дня прекрасно разогреет продрогшего человека. Причем упражнения можно выбирать не сложные, а те, что нравятся. Главное, чтобы задействованными оказались все части тела. Длительность зарядки нужно определять по самочувствию. Как только поняли, что согрелись, можно прекращать.

А вот душ, как ни странно, должен быть чуть более прохладным, чем обычно. А лучше даже контрастным. Причем заканчиваться должен холодной водой. Тогда кожа не сможет распариться и спокойнее отреагирует на прохладный воздух в квартире.

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Свет

Конечно, из-за холодных дней никто не будет менять любимые легкие шторы или жалюзи на теплые и плотные. Тем не менее даже их обязательно нужно закрывать на ночь. А утром обязательно открывать, чтобы солнце хоть немного прогрело помещения.

Вечером же можно зажечь вокруг себя свечи. Их тепло хоть и не сильно, но тоже согреет комнату. Главное — не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности.