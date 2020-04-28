США выделят $10 млн на «развитие инновационной экономики Белоруссии». Откуда такая щедрость?

«Скорее Белоруссия больше заинтересована в США, чем наоборот. Она хочет диверсифицировать свои отношения из-за прежней зависимости от России и считает, что Штаты могут быть балансирующим фактором для их внешней политики. Вашингтон более чем готов сделать это, потому что, если это приведет к ослаблению Евразийского союза, то это продвинет его интересы», — заявил американский политолог Эндрю Корыбко.

Лукашенко открыто говорил о своей заинтересованности в более тесных связях с США и регулярно ругал Россию последний год из-за нефтяного спора. Собеседник «360» считает сделанный шаг полностью предсказуемым.

Россия не должна слишком остро реагировать, но она также должна понимать, что в Белоруссии сейчас появляются новые экономические альтернативы с точки зрения предпочтительных партнеров. Белоруссия не бросает Россию, но постепенно от нее отдаляется Эндрю Корыбко политолог.

Корыбко добавил, что Москва должна воспользоваться случаем и убедиться, что экономическое партнерство, которое она предоставляет соседке, является конкурентоспособным и развивается в соответствии с современными ожиданиями.

«Цель данной программы — поддержать формирование в Белоруссии благоприятных условий для предпринимательства, основанного на инновациях, а также расширение роли частного сектора в инновационной экономике, что, в свою очередь, поспособствует диверсификации рынков экспорта», — говорится в документе, с которым ознакомились сотрудники RТ.

Авторы текста подчеркивают, что Белоруссия имеет ряд преимуществ для развития экономики, основанной на инновациях. При этом местные предприниматели сталкиваются с нехваткой финансов. Принять участие в конкурсе смогут учрежденные в США и за пределами страны НПО, коммерческие и некоммерческие организации и высшие учебные заведения.