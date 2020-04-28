    28 апреля 2020, 17:03

    США выделят $10 млн на «развитие инновационной экономики Белоруссии». Откуда такая щедрость?

    Ксения Дагаева, Сабина Абубекирова

    Агентство США по международному развитию (USAID) через отделение на Украине выделит 10 миллионов долларов на «развитие инновационной экономики Белоруссии». Об этом сообщил RT. Деньги пойдут на развитие экономики и стимулирование частного сектора соседки России. Чего пытается добиться Вашингтон?
    США выделят $10 млн на «развитие инновационной экономики Белоруссии». Откуда такая щедрость?

    «Скорее Белоруссия больше заинтересована в США, чем наоборот. Она хочет диверсифицировать свои отношения из-за прежней зависимости от России и считает, что Штаты могут быть балансирующим фактором для их внешней политики. Вашингтон более чем готов сделать это, потому что, если это приведет к ослаблению Евразийского союза, то это продвинет его интересы», — заявил американский политолог Эндрю Корыбко.

    Лукашенко открыто говорил о своей заинтересованности в более тесных связях с США и регулярно ругал Россию последний год из-за нефтяного спора. Собеседник «360» считает сделанный шаг полностью предсказуемым.

    Россия не должна слишком остро реагировать, но она также должна понимать, что в Белоруссии сейчас появляются новые экономические альтернативы с точки зрения предпочтительных партнеров. Белоруссия не бросает Россию, но постепенно от нее отдаляется

    Эндрю Корыбкополитолог.

    Корыбко добавил, что Москва должна воспользоваться случаем и убедиться, что экономическое партнерство, которое она предоставляет соседке, является конкурентоспособным и развивается в соответствии с современными ожиданиями.

    «Цель данной программы — поддержать формирование в Белоруссии благоприятных условий для предпринимательства, основанного на инновациях, а также расширение роли частного сектора в инновационной экономике, что, в свою очередь, поспособствует диверсификации рынков экспорта», — говорится в документе, с которым ознакомились сотрудники RТ.

    Авторы текста подчеркивают, что Белоруссия имеет ряд преимуществ для развития экономики, основанной на инновациях. При этом местные предприниматели сталкиваются с нехваткой финансов. Принять участие в конкурсе смогут учрежденные в США и за пределами страны НПО, коммерческие и некоммерческие организации и высшие учебные заведения.