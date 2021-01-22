От оленьей фермы до музея десерта. Топ-10 мест для отдыха с детьми назвали в Подмосковье

Зима — отличное время для выбора уникальных мест семейного отдыха, которые не оставят равнодушными детей и взрослых. Рассказываем о топ-10 идеях досуга в Подмосковье.

Источник фото: severolen.ru

Рейтинг лучших мест отдыха с детьми составили в областных министерствах образования и туризма. Подробно о каждом из названных маршрутов расскажет путеводитель в Подмосковье welcome.mosreg.ru.

Ферма «Северный олень»

Чтобы удивить ребенка первой встречей с настоящим северным оленем, лучше всего отправиться в Орехово-Зуево. В месте, где обитают сразу 15 таких животных, их удастся даже покормить.

Это подмосковная ферма «Северный олень». Конечно, первое, что предложат гостям, — экскурсии с возможностью покормить животных. Но уникальность этого места и в том, что оно единственное в центральной части России, где можно прокатиться на упряжках северных оленей.

Источник фото: severolen.ru

Ферму можно посетить с детьми старше трех лет. Находится она по адресу: деревня Анциферово, Зеленая улица, владение 1.

Как добраться:

На автомобиле: это 51-й километр Егорьевского шоссе. Поворот налево по указателю к деревне Анциферово. Через десять километров будет оленья ферма с обозначенной вывеской.

На общественном транспорте:

• станция Куровская Казанского направления железной дороги, а далее — на такси около 15 минут.

• станция Подосинки Казанского направления железной дороги, а далее пешком около трех километров, но только летом.

Ферма «Российские альпаки»

В Дмитрове расположилась ферма «Российские альпаки». Эти животные давно стали кумирами туристов и частыми героями публикаций в социальных сетях.

Подмосковная ферма заменит вам поездку в страны Южной Америки, чтобы увидеть экзотических животных. Здесь их не меньше 20, и все со своими именами.

Но альпака здесь не единственные обитатели. На ферме можно познакомиться с четырьмя ламами, а еще верблюдами, козами, кроликами и не только.

Понаблюдать за всеми этими животными и сделать с ними фотографии можно по адресу: Дмитровский район, деревня Походкино, ферма «Российские альпаки».

Как добраться на общественном транспорте: от станции метро «Алтуфьево» маршрутным такси №270. Транспорт останавливается в поселке Горки — ехать около часа. Оттуда до фермы идти по навигатору около 20 минут.

Детский центр «Экспонариум»

Детский центр «Экспонариум» находится в музейном комплексе Истры «Новый Иерусалим», признанном одним из самых современных в Подмосковье.

Здесь гости увидят интерактивную экспозицию, посвященную Московской области. Прежде всего она предназначена для детей до 14 лет.

В игровой форме юные посетители познакомятся с историей, природой, культурой, научными достижениями и выдающимися людьми Подмосковья.

Детский центр «Экспонариум» расположен по адресу: Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом №1.

Музей русского десерта

Музей русского десерта — одно из главных мест притяжения туристов в Звенигороде. Гостей ждут уникальные мастер-классы.

Посетители увидят, как традиционные национальные угощения изготавливают в русской печи. При этом сами гости смогут стать участниками процесса.

Правда, после мастер-классов на теле могут остаться мука и сажа — помните об этом, выбирая одежду для визита. Здесь вы обязательно сами растопите печь, замешаете тесто и сможете испечь угощения к чаю.

У гостей музея получатся собственные пироги, курник, рыбник, черный хлеб и многое другое. Музей можно посетить с детьми старше четырех лет.

Он находится по адресу: Одинцовский городской округ, Звенигород, улица Фрунзе, дом №23/2.

Приокско-Террасный заповедник

Для отдыха в Серпухове можно выбрать Приокско-Террасный заповедник. Это настоящий уголок природы в 12 километрах от самого города.

Главные обитатели заповедника — зубры. В дикой природе их уже не осталось, но увидеть этих больших и необычных животных можно в Подмосковье.

С близкого расстояния наблюдать за зубрами и бизонами лучше всего зимой. Такое путешествие подойдет для детей всех возрастов. Здесь же живет множество млекопитающих, 143 вида птиц и около 600 вариаций бабочек.

Как добраться:

На автомобиле: следуйте на юг по Симферопольскому шоссе (М2) 77 километров, по указателю «Серпухов/Данки» сверните направо и двигайтесь прямо до вывески «Заповедник/Экскурсионное бюро».

На общественном транспорте: с Курского вокзала до станции Серпухов ходят электрички. Дорога займет около двух часов. От вокзала до остановки «Заповедник» можно доехать на автобусах №№25, 31, 41.

Хаскидеревня «Рузская Аляска»

В Рузском городском округе туристов удивит хаскидеревня «Рузская Аляска». В одном месте расположились питомник северных ездовых собак и контактный зоопарк.

Здесь обитают около 100 собак, многие из которых потеряшки и бывшие отказники. Для посетителей проведут экскурсии, во время которых расскажут об уникальности хаски и полярных экспедициях с ними.

Такое место отдыха подойдет для семей с детьми всех возрастов.

Оно находится по адресу: Рузский городской округ, Дороховское сельское поселение, деревня Бараново. Проще всего добраться на автомобиле.

Экопарк «Пространство детской мечты»

В Домодедове отличное место для отдыха с ребенком — экопарк «Пространство детской мечты». Здесь можно встретить всех любимых персонажей из детских мультфильмов: Бабу-Ягу, Иванушку-дурачка, Змея Горыныча, богатырей, Буратино, Винни-Пуха, Карлсона.

В одном месте находятся необычные музеи. В одном из них удастся не просто зайти через дверь, но и залезть внутрь самой обуви. Этот башмак шесть метров в длину и восемь метров в высоту.

Там же стоит огромная голова Святогора и выросло волшебное дерево, у которого ребята загадывают желания.

Рядом — «Парк волшебных существ». Это контактный зоопарк с курами и петухами, лошадьми, быками. Их можно покормить. Место подходит для детей всех возрастов.

Экопарк расположен по адресу: городской округ Домодедово, Каширское шоссе, дом №3 — в 20 километрах от МКАД по Симферопольскому направлению.

Тюбинг-парк «Елагино»

Покататься на лыжах, сноуборде или тюбингах можно в подмосковном парке «Елагино». Для этого здесь есть развитая инфраструктура и оборудованные подъемниками спуски.

Гости смогут взять на прокат спортивный инвентарь. На территории работают парковка и медицинский пункт.

Кроме того, посетителям удастся перекусить и согреться в уютном ресторане с панорамным видом на склон.

Адрес: Наро-Фоминский городской округ, вблизи деревни Елагино, 76-й километр Киевского шоссе.

Спортивный курорт «Сорочаны»

В Дмитрове находится спортивный курорт «Сорочаны». В одном месте расположилось 11 классифицированных трасс, в том числе и детские.

Общая протяженность трасс 6,4 тысячи метров. Также есть трассы для тюбинга.

Курорт находится по адресу: Дмитров, село Курово.

Музей елочной игрушки «Клинское подворье»

Посмотреть на самые необычные елочные украшения можно в Клину. Здесь находится музей, который расскажет об этом удивительном промысле и его традициях.

Музей елочной игрушки «Клинское подворье» подходит для детей всех возрастов. Здесь же проводят театрализованные экскурсии и мастер-классы.

Место расположено по адресу: Клин, улица Староямская, дом №4.