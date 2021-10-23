10 лет со дня разрушительного землетрясения в Турции. Обиды забыты?

10 лет прошло со дня разрушительного землетрясения в Турции. Тогда погибли более 600 человек. Более шести тысяч зданий признали непригодными для проживания. Тогда руководство Турции обвинили в убийстве своих же граждан, так как помощь подоспела слишком поздно — многие умерли от переохлаждения.

Землетрясение в Турции 2011

Землетрясение произошло в юго-восточной турецкой провинции Ван 23 октября 2011 года в 13:41 по местному времени. Оно было магнитудой 7,2 балла. При этом иностранные сейсмологические центры зафиксировали еще более сильные толчки — вплоть до 7,6 балла. В последующие дни зафиксировали еще порядка 200 подземных толчков магнитудой до 5,3 балла.

Это землетрясение ощутили даже в Армении, в частности в Ереване. Там местные жители выбегали на улицу в панике от сильных толчков, которые нарушили даже сотовую связь. Толчки повторились и 9 ноября 2011 года. Только от землетрясения в тот день погибли 30 человек.

При этом в результате стихии была частично разрушена тюрьма в провинции Ван. Так из нее сбежали порядка 150 заключенных. Правда, 50 из них через некоторое время все же вернулись назад.

Обвинение Эрдогана в отказе от помощи

Помощь в сложившейся после землетрясения ситуации Турции предложили власти более чем 30 государств. Страна не хотела принимать помощь Израиля, России и США. Но признала ее необходимость и согласилась на помощь Израиля 26 октября.

Спасательная операция в Турции насчитывала более трех тысяч спасателей, более 900 медиков, 18 поисковых собак, почти 600 единиц строительной техники и оборудования, 145 карет скорой помощи, семь медицинских вертолетов, 11 мобильных госпиталей.

При этом оппозиция раскритиковала главу Турции Реджепа Эрдогана из-за непринятия международной помощи. Многие, не дождавшиеся ее, попросту замерзали в высокогорном Ване, где холод — частое явление. Участники спасательной операции подчеркивали, что им не хватало техники. Местные жители — курды — видели причину большого количества смертей в национальном вопросе.

«Нас игнорируют, потому что мы — курды. Правительство заботится лишь о своих. Мы голосуем за прокурдскую Партию мира и демократии (ПМД), вот нас и игнорируют», — процитировал 27-летнего Фейзуллу Йылдиза новостной и аналитический портал EurasiaNet.

Религиозное объяснение событию

Сейчас внутренней политике Турции уделяется очень мало внимания. Власти сосредоточены на отношениях с другими странами. Тогда же ситуация была несколько иной. И естественно, что в тех реалиях местные жители высказывали свое недовольство. Об этом в разговоре с «360» рассказал политолог Маис Курбанов.

«Я думаю, что к национальности это отношения не имело. Этим занимались международные организации, они помогали. Я думаю, тогда слишком много внимания уделяли внешней политике», — пояснил Курбанов.

Сейчас для граждан Турции те события не являются слишком уж обсуждаемой темой. Сейчас местных жителей волнуют другие проблемы и исторические темы. Например, турецко-армянский конфликт. Об этом «360» рассказал историк и востоковед Азат Ахунов.

«Я не видел, чтобы это сильно обсуждалось или обида какая-то была. Надо еще учитывать, что турки — мусульмане. Есть понимание, что такие события происходят по воле Аллаха. Есть некий фатализм. Не думаю, что они будут долго обвинять, вспоминать это», — отметил Ахунов.

Со стороны курдов обвинения в недостатке внимания их регионам — явление частое, добавил историк. И они появились не просто так. В свое время эти люди не могли даже обучать детей на своем языке. Однако подобное рода обвинения не вызывали какого-то шока в обществе.