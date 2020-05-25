Москвичам приходится соглашаться на 10 лет рекламы, чтобы проверить пропуска. Эксперты боятся слива данных

В согласии на сайте проверки пропусков в Москве нашли два непонятных пункта. Первый позволяет департаменту информационных технологий свободно передавать информацию третьим лицам. Второй разрешает слать пользователям рекламу в течение 10 лет. Разбираемся.

Странное согласие

Специалисты компании AnalogBytes Conference, изучающей цифровые технологии в социальных, экономических и политических процессах, заметили непонятные пункты в документе от департамента информационных технологий. Согласие на обработку персональных данных пользователь обязан подписать, если хочет проверить пропуск на передвижение по Москве.

Согласие подразумевает передачу данных о Ф. И. О., адресе, месте работы, должности, гражданстве, номере телефона и электронной почте в том числе третьим лицам. Эта информация может использоваться для отправки рекламы как от властей Москвы, так и от третьих лиц в течение 10 лет. Это указано в документе.

Источник фото: Московский инновационный кластер

Пропуска в столице необходимо оформлять в случае, если человек передвигается по городу. Эти правила действуют с 15 апреля. 8 мая власти посоветовали использовать сайт i.moscow/covid, чтобы проверять актуальность пропусков. Это случилось после того, как жители начали жаловаться на аннулирование ранее выданных разрешений из-за якобы некорректно указанного ИНН.

Закон все защитит

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин прокомментировал появившуюся новость и отметил, что личные данные москвичей защищены на законодательном уровне.

«Согласие на обработку персональных данных, на которое соглашаются пользователи сервиса проверки цифровых пропусков на портале i.moscow, является типовым документом для всех членов Московского инновационного кластера», — сказал Фурсин.

Все данные, которые пользователь указывает при использовании сайта для проверки пропусков, передаются в федеральные ведомства. То есть это и есть те «третьи лица», о которых говорится в согласии. В то же время Фурсин ничего не сказал про рекламу.

Федеральная антимонопольная служба, занимающаяся в том числе контролем законодательства сфере рекламы, заявила «360», что с ведомством ничего не согласуют.

«Тексты соглашений на обработку персональных данных, а равно и тексты договоров на распространение рекламы не проходят согласование в ФАС России. Соответственно, вопрос о том, является ли такой текст типовым, не входит в компетенцию ФАС России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Источник фото: РИА «Новости»/Евгений Биятов

Данные под угрозой?

Руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности ООО «ТСС» Илья Шарапов в беседе с «360» отметил, что не помнит никаких «типовых» соглашений.

Насчет дополнительных соглашений — вряд ли это что-то типовое. На моей памяти такой практики не было, чтобы так массово давались третьей стороне данные пользователей. Мы имеем первый опыт подобной тенденции, которая с точки зрения информационной безопасности заставляет напрячься Илья Шарапов.

По словам Шарапова, опыта, чтобы государство на протяжении 10 лет могло отправлять пользователю рекламу, не было никогда. Более того, это, судя по документу, делается в автоматическом режиме и без понимания, какая именно реклама будет приходить человеку и в каком формате — по телефону, на почту, в личный кабинет и так далее.

Шарапов затруднился ответить, есть ли механизм, с помощью которого можно отказаться от обработки данных. Скорее всего, этот процесс сложный и не ограничится только отправкой сообщения или уведомления.

За свои данные в любом случае нужно беспокоиться, считает специалист. Мошенники постоянно открывают новые способы обмана, а дополнительные данные о человеке очень полезны для того, чтобы обобрать до нитки. Например, при телефонном звонке злоумышленник назовет много информации о человеке — телефон, ИНН, данные страхового полиса, паспортные и так далее, и у человека появится доверие к собеседнику. То есть он может попасть, например, на деньги. И такие мошенники могут ввести в заблуждение даже опытного и знающего специалиста.

Конкретных советов, чтобы обезопасить себя и свою информацию, довольно мало. Среди них Шарапов назвал отказ общаться по телефону с незнакомыми людьми из банков, организаций, фондов и так далее до тех пор, пока человек не проверит в интернете хотя бы номера телефонов той или иной компании. Также специалист советует никому и никогда не раскрывать свои данные; всегда читать любые соглашения, которые предлагают подписать.