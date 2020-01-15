10 лет на вымирание. Планете нужна передышка от действий людей

ООН 13 января опубликовала проект Конвенции о биологическом разнообразии, в котором намечен план борьбы с кризисом в области биоразнообразия на ближайшие десятилетия. Подобная стратегия уже была озвучена в прошлом десятилетии. Цели и задачи были определены в 2010 году на саммите в Японии, но к 2020 году большую часть из них достичь так и не удалось.

В ООН отметили, что мир столкнулся с «беспрецедентными темпами» исчезновения различных видов флоры и фауны, что может обернуться исчезновением целых экосистем и серьезными последствиями для выживания человечества как вида.

«Биоразнообразие и предоставляемые им преимущества имеют основополагающее значение для благосостояния людей и здоровой планеты. Несмотря на продолжающиеся усилия, биоразнообразие во всем мире ухудшается, и, по прогнозам, это снижение будет продолжаться или ухудшаться в текущих условиях», — сказано в документе.

В Конвенции предложены конкретные меры для стабилизации хрупкого биоразнообразия к 2030 году. Это позволит к 2050 году более-менее восстановиться многим экосистемам. Специалисты отметили, что следование плану позволит окончательно понять, каково это «жить в гармонии с природой». Но требуется предпринять срочные меры как на глобальном, так и на местном уровне.

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Всего сформулировано 20 целей на ближайшие десять лет. Одной из них является присвоение важным участкам статуса охраняемых территорий. Такой статус предлагается присвоить как минимум трети морских и сухопутных районов, 10% из них назначить «строго охраняемыми».

Другой целью определили сокращение количества пластиковых отходов, загрязнения биоцидами и избыточными удобрениями как минимум вполовину. Также в документе предлагается усилить меры по контролю торговли дикими животными. Ряд целей направлен на улучшение качества жизни людей. Например, обеспечение доступа к чистой воде и совершенствование продовольственной безопасности наиболее уязвимых общин.

Проект плана будет озвучен, доработан и принят на саммите по биоразнообразию в китайском Куньмине. Мероприятие намечено на октябрь.

Ученые подсчитали, что Земле грозит уже шестое в истории планеты массовое вымирание видов. Но это первое, которое вызвано деятельностью людей. Глобальное потепление и увеличение кислотности океанов грозит уничтожить коралловые рифы. Происходит разрушение популяций амфибий. Слоны в дикой природе могут полностью исчезнуть уже через одно поколение.

На грани исчезновения на планете на данный момент около восьми миллионов видов. По данным ООН, «глобальные темпы исчезновение видов как минимум в десятки сотен раз выше, чем в среднем за последние 10 миллионов лет».

С доиндустриальных времен человечеством было изменено 75% суши и 66% морской поверхности. За последние 2,5 столетия навсегда исчезло около 600 видов растений. Без вмешательства человека этот процесс происходил бы в 500 раз медленнее. Ресурсы планеты истощаются, население растет. В ООН убеждены, что сокращение биологического разнообразия планеты несет угрозу сельскому хозяйству.

Окончания демографического бума в ближайшее время не ожидается. К 2030 году население Земли увеличится до 8,6 миллиарда человек, к 2050 году — до 9,8 миллиарда.