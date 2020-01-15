    15 января 2020, 02:00

    10 лет на вымирание. Планете нужна передышка от действий людей

    Светлана Степанова

    Организация Объединенных Наций сообщила, что планета Земля вступила в шестую эру массового вымирания. К 2030 году необходимо уменьшить загрязнение атмосферы как минимум вдвое, чтобы спасти ту дикую природу, которая еще осталась.
    10 лет на вымирание. Планете нужна передышка от действий людей

    ООН 13 января опубликовала проект Конвенции о биологическом разнообразии, в котором намечен план борьбы с кризисом в области биоразнообразия на ближайшие десятилетия. Подобная стратегия уже была озвучена в прошлом десятилетии. Цели и задачи были определены в 2010 году на саммите в Японии, но к 2020 году большую часть из них достичь так и не удалось.

    В ООН отметили, что мир столкнулся с «беспрецедентными темпами» исчезновения различных видов флоры и фауны, что может обернуться исчезновением целых экосистем и серьезными последствиями для выживания человечества как вида.

    Планета меняется

    «Биоразнообразие и предоставляемые им преимущества имеют основополагающее значение для благосостояния людей и здоровой планеты. Несмотря на продолжающиеся усилия, биоразнообразие во всем мире ухудшается, и, по прогнозам, это снижение будет продолжаться или ухудшаться в текущих условиях», — сказано в документе.

    В Конвенции предложены конкретные меры для стабилизации хрупкого биоразнообразия к 2030 году. Это позволит к 2050 году более-менее восстановиться многим экосистемам. Специалисты отметили, что следование плану позволит окончательно понять, каково это «жить в гармонии с природой». Но требуется предпринять срочные меры как на глобальном, так и на местном уровне.

    10 лет на вымирание. Планете нужна передышка от действий людей | Изображение 1
    Источник фото: Pixabay

    Всего сформулировано 20 целей на ближайшие десять лет. Одной из них является присвоение важным участкам статуса охраняемых территорий. Такой статус предлагается присвоить как минимум трети морских и сухопутных районов, 10% из них назначить «строго охраняемыми».

    Другой целью определили сокращение количества пластиковых отходов, загрязнения биоцидами и избыточными удобрениями как минимум вполовину. Также в документе предлагается усилить меры по контролю торговли дикими животными. Ряд целей направлен на улучшение качества жизни людей. Например, обеспечение доступа к чистой воде и совершенствование продовольственной безопасности наиболее уязвимых общин.

    Проект плана будет озвучен, доработан и принят на саммите по биоразнообразию в китайском Куньмине. Мероприятие намечено на октябрь.

    Ученые подсчитали, что Земле грозит уже шестое в истории планеты массовое вымирание видов. Но это первое, которое вызвано деятельностью людей. Глобальное потепление и увеличение кислотности океанов грозит уничтожить коралловые рифы. Происходит разрушение популяций амфибий. Слоны в дикой природе могут полностью исчезнуть уже через одно поколение.

    На грани исчезновения на планете на данный момент около восьми миллионов видов. По данным ООН, «глобальные темпы исчезновение видов как минимум в десятки сотен раз выше, чем в среднем за последние 10 миллионов лет».

    С доиндустриальных времен человечеством было изменено 75% суши и 66% морской поверхности. За последние 2,5 столетия навсегда исчезло около 600 видов растений. Без вмешательства человека этот процесс происходил бы в 500 раз медленнее. Ресурсы планеты истощаются, население растет. В ООН убеждены, что сокращение биологического разнообразия планеты несет угрозу сельскому хозяйству.

    Окончания демографического бума в ближайшее время не ожидается. К 2030 году население Земли увеличится до 8,6 миллиарда человек, к 2050 году — до 9,8 миллиарда.