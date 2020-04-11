10 лет со дня катастрофы Ту-154 в Смоленской области. Как гибель Леха Качиньского повлияла на отношения России и Польши

10 лет назад, 10 апреля 2010 года, самолет Ту-154 главы Польши Леха Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек. Погибли все. Как трагедия повлияла на отношения Варшавы и Москвы и почему Польша до сих пор обвиняет Россию — в материале «360».

«Российское общество откликнулось на беду»

После катастрофы российское общество откликнулось на беду незамедлительно, рассказала «360» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Москва оказала всю возможную помощь польским властям и семьям погибших, прибывавшим в Россию.

Атмосферу глубокой солидарности с жертвами трагедии, в которой осуществлялись все аварийные, следственные и логистические действия отечественных и зарубежных специалистов, можно охарактеризовать как режим наибольшего благоприятствования нашим польским партнерам Мария Захарова официальный представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что причины смоленской авиакатастрофы отразили в докладе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) от 12 января 2011 года, который стал результатом тщательно проведенного расследования. К нему допустили представителей компетентных органов Польши.

Теория заговора

Однако с приходом к власти в Польше правящей с 2015 года партии «Право и справедливость» (ПиС) официальная Варшава стала активно продвигать альтернативную версию причин падения самолета. И в феврале 2016-го в Польше создали специальное подразделение Комиссии по расследованию авиационных происшествий государственной авиации (КРАПГА), которой поручили заниматься повторным установлением причин происшествия.

По словам Захаровой, в рамках этой комиссии продвигается версия о покушении на главу государства, к которому якобы были причастны бывшие польские власти в сговоре с российскими спецслужбами.

«Несмотря на громкие анонсы и многочисленные абсурдные версии, до сих пор не выявлены какие бы то ни было новые обстоятельства, которые бы опровергали либо ставили под вопрос выводы МАК. Многие эксперты, в том числе в самой Польше, видят в этой конспирологической деятельности политический умысел, попытку правящей партии расправиться со своими политическими оппонентами из предыдущего правительства», — добавила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обломки самолета

При этом польская сторона требует передать ей обломки Ту-154. Однако сама Польша еще не закончила расследование. До этого момента по законодательству обломки — они же доказательства — должны оставаться в РФ.

При этом сама Варшава знает это и не рассчитывает на возвращение частей самолета. В этом уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Это ход для СМИ, попытка фальсифицировать информацию каким-то образом, создать прецеденты и использовать их в своих политических целях Франц Клинцевич член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Приезд польской делегации

Президент Польши решил не ехать в Смоленск на десятую годовщину авиакатастрофы. Польская делегация также отменила визит в Смоленск. Хотя ранее, по словам Захаровой, официальный визит планировался и МИД России незамедлительно сообщил о готовности Москвы оказать содействие в организации поездки.

Но 3 апреля польская сторона заявила о переносе визита. В информирующей об этом ноте Посольства Польши в Москве в качестве причины решения назвали угрозы, связанные с пандемией коронавируса. «Думаю, что это все-таки основная причина не покидать Польшу в это время. Хотя, насколько я общался со своими польскими коллегами, до конца марта подготовка к визиту шла вообще без каких-либо проблем», — заявил бывший замминистра иностранных дел Андрей Федоров.

Однако руководитель канцелярии Правительства Польши Михаил Дворчик выдвинул совершенно иную аргументацию, отметила Захарова.

Дескать, Россия вовремя не дала „однозначный письменный ответ на представленные логистические планы визита“. И именно эта абсурдная версия разошлась в польских СМИ — якобы почтить память погибших в Смоленске не дала Россия. МИД выразил недоумение по поводу этих заявлений Мария Захарова официальный представитель МИД РФ.

Отношения двух стран

Российско-польские отношения были достаточно плохими последние два десятилетия. А катастрофа в Смоленске, конечно, лишь ухудшила ситуацию. В этом уверен Федоров.

«Откуда недоверие в принципе? У этого есть исторические корни. Начиная еще с 19-го века, с подавления царем Варшавского восстания и многого другого. В конце 1990-х и начале 2000-х было очень серьезное политическое противостояние России и Польши по многим вопросам. Это было связано с членством Польши в ЕС, НАТО и с американскими базами в Польше», — отметил собеседник «360».

Он добавил, что противостояние до сих пор продолжается. Недоверие к Москве за последние два десятилетия особенно сильно проникло в польское общество. Россию представляют не столько опасной страной, сколько непредсказуемой.

«Мы всегда открыты для диалога»

Трагедия с самолетом президента Польши привела к тому, что вся политическая элита в своей борьбе до сих пор спекулирует на несчастье и использует это в своих политических целях, уверен Клинцевич.

«Сегодня так или иначе, когда кто-то в Польше хочет реализоваться с точки зрения электоральных возможностей, они поднимают эту тему. Негативный тренд в отношении России задан, и его продолжают эксплуатировать. Для власти такие высокие духовно-нравственные вещи не имеют никакого значения», — заявил собеседник «360».

Он полагает, что шанса на окончание расследования нет. Захарова же отметила, что российско-польские отношения действительно сегодня переживают не лучшие времена. Контакты стран с 2014 года фактически заморожены. Но Москва готова исправить это и идти навстречу Варшаве.