Оставаться здоровым просто: 10 главных советов от врача

В среду, 7 апреля, весь мир отмечает День здоровья. В наше время оставаться здоровым становится сложнее из-за экологии и стресса, но возможно. Эксперт и ведущий телеканала «Доктор», терапевт-кардиолог, кандидат медицинских наук Константин Иванов дал 10 главных советов, которые помогут вам в этом.

Во всем мире люди 7 апреля отмечают День здоровья, а быть здоровым — это, бесспорно, самое важное в жизни любого человека. Постулаты здорового образа жизни известны всем без исключения — это физкультура, полноценный сон, правильное питание и прогулки на свежем воздухе. Однако есть еще несколько важных ритуалов, позволяющих поддерживать свое здоровье и прожить долгую и счастливую жизнь.

ИМТ как таблица умножения

Важно не забывать о таких понятиях, как индекс массы тела, окружность талии и окружность бедер, причем это касается как женщин, так и мужчин. Потому что именно висцеральный тип ожирения приводит к развитию у многих молодых пациентов таких болезни, как сахарный диабет, артериальная гипертензия и сердечные заболевания, ведущие к ранней смертности. В XXI веке, по мнению врача, следить за весом легко. Людям доступно огромное количество технологий и информации, чтобы контролировать себя и держать индекс массы тела в норме.

Забота о полости рта

Гигиена полости рта — чрезвычайно важный не только ежедневный, но и ежегодный ритуал. Посещать стоматолога нужно взрослым и детям не реже чем раз в год.

Холестерин под контролем

Следует держать под контролем уровень холестерина. Как минимум раз в год с 15 лет необходимо сдавать анализы людям без сопутствующих заболеваний.

Тонометр не только для пожилых

Важно измерять артериальное давление, эта привычка полезна не только для людей солидного возраста, но и для молодежи. Артериальная гипертония сильно помолодела за последние годы. Все больше молодых людей страдают повышенным давлением, даже не подозревая об этом. Поэтому важно знать свое артериальное давление, измерять его еженедельно и при отклонениях от нормы посещать врача.

После 45 лет

Очень важная привычка — прохождение гастро-колоноскопии даже при отсутствии симптоматики. Планово проходить обследование необходимо раз в год абсолютно всем без исключения сразу после того, как вам исполнилось 45 лет.

Сладости под замок

Необходимо следить за уровнем сахара в крови. Люди ошибочно полагают, что следят за потреблением сахара. К сожалению, это не так. Белый песок сейчас содержится практически во всех блюдах и продуктах питания. Поэтому необходимо проверять уровень сахара в крови, чтобы избежать множества проблем со здоровьем.

Гормоны как привычка

Очень важно проверять уровень мужских и женских гормонов и проходить ежегодное обследование у профильных специалистов по женскому и мужскому здоровью. Это обязательно должно войти в привычку и не быть чем-то неловким.

Следить проще, чем лечить

Время от времени необходимо проверять уровень гемоглобина и эритроцитов в крови. Как показывает практика, очень многие пациенты страдают от анемии, о которой они не подозревают. Контролировать и следить, по мнению врача, намного проще, чем лечить.

Крепкий сон в помощь

Константин Иванов советует держать свое жилье в чистоте. Еженедельные влажные уборки, смена постельного белья, проветривание помещения способствуют крепкому сну, профилактике развития аллергии и хорошему настроению.

Лучший друг в белом халате

Врач считает, что самое важное — найти доктора, который станет другом и будет раз в год направлять на плановые осмотры, рекомендовать манипуляции, которые необходимо провести в зависимости от вашего возраста и здоровья.