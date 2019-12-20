10 главных фильмов 2019 года: Тарантино-обманщик, легендарный Джокер и почившие «Мстители»

Подводя итоги уходящего года, нельзя не вспомнить о кино. «360» собрал 10 фильмов, которые посмотрели или еще посмотрят в уходящем году. Их обсуждали и критиковали, о них спорили, ими восхищались. Они никого не оставили равнодушными. Наш список не претендует на объективность. Но именно по этим работам мы запомним 2019 год.

«Мстители. Финал»

Франшиза о спасающих мир от глобальной катастрофы супергероях пришла к своему логическому финалу. Российским поклонникам СМИ испортили просмотр спойлером о смерти одного из героев в своем уведомлении. Сегодня уже можно сказать, что жертвенная смерть Тони Старка стала одной из самых трогательных сцен всей киновселенной Marvel.

Самым милым признали Криса Хэмсворта в образе запустившего себя Тора. Его сравнили с главным героем фильма «Большой Лебовски». В любом случае фильм «Мстители. Финал» останется в памяти не только фанатов, но и индустрии кино. Картина стала самой кассовой за всю историю.

«Король Лев»

Disney неоднократно пыталась переснимать сюжеты из своих классических мультфильмов, но грандиозного успеха не было. Пока наконец в компании не пришли к простому решению: переснять мультфильм без каких-либо изменений, но в виде художественного кино.

Успеха удалось достичь благодаря «Королю Льву». В детстве от смерти Муфасы наворачивались слезы, а от коварства Шрама сжимались кулаки. Уже взрослым поклонникам мультфильма дали возможность снова испытать эти чувства.

«Рокетмен»

После успеха «Богемской рапсодии» режиссер Декстер Флетчер пошел проторенной дорожкой и снял фильм «Рокетмен» о жизни Элтона Джона. История успеха Реджинальда Дуайта, который пытался пройти испытание успехом. Авторы не стали скрывать гомосексуальность главного героя и честно показали даже неприглядные стороны его жизни, включая алкоголизм и наркотики, депрессию и желание наладить отношения с отцом.

Тепло фильм приняли не все. Сводный брат артиста Джефф Дуайт заявил, что все, что показано в фильме про отношения Элтона Джона с отцом, — неправда. По его словам, отец гордился своим талантливым сыном и его достижениями. Между тем в России фильм показали с купюрами. Прокатчики убрали фрагменты про наркотики и сцены сексуального характера, чем вызвали критику реального артиста.

«Дау»

Кадр из фильма проекта «Дау». Источник фото: «Кинопоиск»

Фильмы проекта «Дау» покажут в России, но не все. Из 10 картин четыре не получили прокатных удостоверений. В Минкультуры заявили, что сценам оказалось сложно присвоить категории «18+». Изначально это был фильм о жизни физика Льва Ландау, но за 13 лет работы это стало проектом.

«Дау» поглотил всех. Последние три года съемочная группа жила на стадионе Харькова, где был организован мини-город в стиле 1930-х годов. Чтобы попасть внутрь, нужно было переодеться в одежду того времени. Там действительно жили как в прошлом. За работу платили советскими рублями, а КГБ могло постучаться в любую дверь. При этом камеры фиксировали каждый шаг. Непонятно, что получилось — кино или реалити-шоу.

«Однажды в… Голливуде»

Убийство жены режиссера Романа Полански членами секты «Семья» Чарльза Мэнсона стала самой страшной историей Голливуда. Однако Тарантино решил дать ей новое прочтение в своей истории о жизни звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута.

Актер хочет пробиться в большое кино. Друг во всем его поддерживает. В кадре мелькают звезды 1970-х: Стив Маккуин, Роман Полански и будущая жертва сектантов Шэрон Тейт. Зритель знает, что «Семья» устроит резню, но Тарантино жестоко обманывает и показывает альтернативную версию события. Фильму отказали в показе в Китае. Дочери Брюса Ли не понравилось, как отец показан в картине. Однако Тарантино не захотел перемонтировать свой фильм.

«Дылда»

Кадр из фильма «Дылда». Источник фото: «Кинопоиск»

Позади война, а впереди еще целая жизнь. Но ты молодая девушка, твой город разрушен, а твои воспоминания — это ночные кошмары. Рядом такая же подруга. И хочется одного: простой жизни. «Дылда» — вторая работа 28-летнего режиссера Кантемира Балагова. Автор во второй раз едет в Канны и снова успех: приз ФИПРЕССИ и награда за лучшую режиссуру. Номинация на «Оскар» от России.

«Джокер»

Фильм — культурное событие этого года. Про него сказано уже столько, что добавить особо нечего. Успех на Венецианском кинофестивале заставил всех поверить, что кино о героях комиксов интересно не только детям. Звездная роль Хоакина Феникса. Неудачник вместо того, чтобы сломаться от жестокости мира, смеется, но не добрым смехом, а через злую ухмылку Джокера.

«Ирландец»

Фрэнк Ширан ушел из водителей грузовика и стал «маляром» на подрядах у мафии. Босс познакомил его с профсоюзным лидером Джимми Хоффой. Простая история, но для того, чтобы назвать это фильмом года, достаточно назвать тех, кто работал над этой картиной: Роберт Де Ниро и Аль Пачино под руководством Мартина Скорсезе только начинают свою игру. Фильм вышел на платформе Netflix, но он уже стал событием под конец года. Критики хором пророчат главные кинонаграды следующего года.

«Покидая Неверленд»

В уходящем году вернулся интерес к документальному кино. Его снова смотрят, оно по-прежнему интересно, но теперь уже новому поколению. Фильмы бьют по больным точкам и показывают неизвестное или давно забытое. Последние два места мы отдали именно таким фильмам.

«Покидая Неверленд» — фильм-скандал, свергнувший уже мертвого короля. Перед экраном герои педофильских скандалов Майкла Джексона. Теперь уже взрослые, они рассказывают о своей любви и пережитой боли. Верить им или нет, каждый решает для себя сам. Но после премьеры голос Джексона пропадает даже из старой серии «Симпсонов».

«Колыма — родина нашего страха»

Это не первый документальный фильм команды журналиста и блогера Юрия Дудя. Но именно этот фильм стал достаточно резонансным. Съемочная группа проехала от Магадана до Якутска, чтобы рассказать историю этого края и показать, как там идет жизнь сейчас. Документальный роуд-муви заставляет по-другому взглянуть на все вокруг и узнать больше о своей родной стране, которая не заканчивается окраиной города.