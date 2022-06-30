Вступился за честь и едва не погиб. 10 человек избили балашихинца за верность его девушки

Молодого человека избили в клубе «Секрет» в Балашихе, когда он попытался отвадить навязчивого ухажера своей подруги Марии. На него напали толпой и чуть не забили насмерть. О драме рассказывает «360».

Чтобы его не забили насмерть

Несколько лет назад отец Марии Андрей Немченко был героем истории «360». В 2018 году разыгралась драма в семье племянника Андрея, тогда мужчина добивался опеки над подростком. В этот раз в беду попала его дочь.

По словам девушки, они пришли в клуб компанией. Развлекались, пели караоке и танцевали. Ей стал оказывать знаки внимания посторонний мужчина, и он не принимал отказа. Павел, друг Марии, вступился за нее, и это стало началом кошмара, рассказала девушка.

«Тут произошло что-то жуткое. Моего мужчину подхватил охранник и вытащил на улицу. Откуда ни возьмись из этого клуба вылезла толпа неславянской внешности, человек 10 их было. И началось избиение Паши уже за стенами клуба», — поделилась Мария.

Она пыталась остановить избиение, но получила несколько ударов по голове. Пострадала также подруга Марии, которая пыталась урезонить мужчин. Самой девушке удалось прорваться сквозь толпу мужчин.

Я прорвалась, для того, чтобы моего молодого человека просто не забили насмерть, я просто упала на него Мария.

Толпа мужчин переключилась на другое. Оказалось, что Павлу пытался помочь другой посетитель клуба, ему тоже досталось от бандитов. Они отобрали у его жены телефон и разбили его, опасаясь, что та снимала их расправу над Павлом.

Семь серьезных травм

Мария видела, что ее телефон взяла администратор клуба, она так и не отдала его, несмотря на неоднократные просьбы. Павла подняли его товарищи, которым тоже досталось за попытки его спасти. Вызвали скорую, приехал наряд полиции.

«Полиция приехала, я пошла уже в скорую, чтобы мне что-то сделали с ранами. Пашу уже засунула, потому что он уже начинал терять сознание от побоев», — поделилась девушка.

Источник фото: личный архив Марии

По словам Марии, приехавшие полицейские не заходили в клуб, поговорили с двумя из нападавших. Всех пострадавших отвезли в отделение.

«Паша начал терять сознание, мы повторно вызвали скорую и направились в ЦРБ, чтобы нам оказали первую медицинскую помощь и сняли побои, чтобы мы составили заявление на группу лиц, которая избила нас и ограбила. [Итог: ] черепно-мозговая травма закрытая, перелом носа, множественные ушибы, ушиб грудной клетки, ребер, рассечение от удара скулы и огромная гематома верхнего левого века», — рассказала Мария.

Не первый скандал

Мария рассказала, что пострадавшие в итоге сами узнали фамилию администратора клуба и двух мужчин, участвовавших в избиении.

Оказалось, у клуба плохая репутация, и об этом знают в полиции. Мария была там не в первый раз, до этого инцидентов не было. Теперь девушка боится заходить в подъезд, везде носит с собой перцовый баллончик.

«Я не уверена, что смогу спокойно жить, учитывая, что эти люди почувствовали свою безнаказанность», — отметила Мария.