Отец и родной дядя режиссера, оператора и видеографа Владимира Аграновича защищали Донбасс, рискуя собственными жизнями. Один все еще на фронте, второй героически погиб в бою за Авдеевку. «360» публикует монолог кинематографиста о том, почему он сам не пошел на фронт и как помогает родине из тыла.

Из семьи героев

Июль-август 2014-го были самыми тяжелыми месяцами до начала специальной военной операции. В первых числах июля, когда ополчение вышло из Славянска, я находился в Донецке.

Помню, как в три часа ночи я проснулся от звуков вылетающих снарядов где-то в районе аэропорта, который на тот момент находился под контролем ВСУ. Затем приближающийся свист и жуткий грохот. Это повторилось раз десять в течение получаса. Все снаряды упали в километре от моего дома.

В 2014 году я хотел вступить в ряды ополчения. Меня не пустил отец — он все еще воюет, командир первой роты ОРБ «Спарта». Он взял с меня обещание, что я останусь дома и в случае чего на мне будет забота о маме и сестрах. Папа говорил, что двух человек от семьи на войне более чем достаточно.

Родной брат отца, мой крестный Сергей Агранович с июня 2014 года начал свой военный путь в Славянске. Пережил плен и сильное ранение. Все восемь лет служил командиром второй роты ОРБ «Спарта». 20 апреля 2022 года он погиб под Авдеевкой при выполнении боевых задач.

Я очень хочу экранизировать свою книгу (Владимир Агранович написал книгу «По прозвищу Матрос» со слов своего отца и дяди о событиях в Донбассе в 2014–2015 годах. Главный герой с позывным Матрос — отец Владимира Аграновича — прим. ред.). После окончания спецоперации.

Рассказать истории людей

Еще до войны я занимался съемкой короткометражек на любительском уровне. Так что выбора у меня не было. Я просто делал и делаю то, что умею и должен.

С началом спецоперации в первую неделю получил военную аккредитацию и стал активным участником информационной войны. Непосредственно на фронт почти никого не пускают. Военкоры идут во второй линии, после занятия новых участков или позиций. И тогда уже ведут репортажи.

Я занимаюсь не репортажами, а документальными фильмами. Снимаю истории реальных людей, участвующих в боях, помогающих в тылу, или тех мирных жителей, кто пострадал от украинского нацизма.

Я начинал с короткометражек. После заключения Минских соглашений жизнь в Донецке стала налаживаться. Люди начали играть свадьбы, заниматься бизнесом. Я пригодился и тем, и другим. Параллельно продолжал писать сценарии и снимать короткометражки.

Сейчас не нужно ничего придумывать. Каждый день случаются десятки историй, которые можно и нужно снимать, чтобы доносить правду до неопределившихся во взглядах жителей республик и России. Этим и занимаюсь.