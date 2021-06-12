«Есть гостиницы, где цены повысили на 200-300%». Отдых в Сочи и Крыму по цене сравнялся с зарубежным

Россияне из-за отсутствия альтернативы вынуждены отдавать огромные суммы за отдых на курортах Краснодарского края и в Крыму. Специалисты туротрасли считают это естественной реакцией рынка, а цены могут понизиться только с открытием границ.

Из-за закрытых заграничных курортов россияне начали приглядываться к российским южным туристическим городам. Свое внимание они обратили на известный курортный город Сочи, отдых в котором все так же обойдется в крупную сумму.

После запрета полетов в Турцию цены на аренду жилья в Сочи резко взлетели. На прошедшие майские праздники туристы столкнулись увеличенной в два раза стоимостью. По подсчетам туристов, стоимость отдыха в Сочи выйдет минимум 120 тысяч рублей на одну семью, а качество не соответствует курортам в Турции и Египте.

Стоимость комнаты в отеле на одну семью в Сочи за неделю

Выяснилось, что заявленная система «все включено» вбирает в себя далеко не все услуги. По данным «Московского комсомольца», в отелях Красной Поляны в стоимость включены аренда комнаты, бассейн и шведский стол, а за все остальное придется платить.

Цены подняли не только отельеры, но и сочинцы, сдающие квартиры. Собственники были даже готовы выгнать своих давних квартирантов для того, чтобы освободить квартиру для выгодной посуточной аренды.

В некоторых случаях родственники даже готовы съезжаться на одну жилплощадь и сдавать свои квартиры.

Стоимость аренды квартиры на неделю в Сочи

За пределами отеля или квартиры туристов все так же ждут повышенные цены. Прогулки по морю обойдутся минимум в 1200 рублей за 45 минут, а цены блюд в кафе меняются в течение нескольких дней.

Дорогостоящий полуостров

Похожая ситуация обстоит и в Крыму, который продолжает шокировать туристов своими ценами. Закрытые границы и недоступность курортов стали для местных предпринимателей звездным часом. Еще в мае туристам пришлось бы отдать 9,5 тысячи рублей за двухместный стандартный номер в отеле. Теперь же цены еще выше.

Стоимость комнаты в Крыму на одну семью

Туристам придется раскошелиться не только на аренду комнаты в отеле или квартиры, но и на услуги и развлечения. В летний сезон предвидят повышение цен на водные развлечения, лежаки и даже традиционную кукурузу на пляже.

Законы рынка

Резкое и неоправданное повышение цен вызывает возмущение у туристов, но специалисты туротрасли относятся к большим ценникам на юге России хладнокровно. Генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян объяснил, что ситуация на российских курортах — это закон рынка, при отсутствии альтернативы поставщики всегда повышают цены на услуги. Но от такой реакции предпринимателей из южных регионов страдают туристы, которые раньше из года в год выбирали Сочи для отдыха.

Страдают те, у кого не было возможности выехать за границу. Это и был постоянный костяк клиентов, который поддерживал эти курорты, когда страны были открыты. Сейчас они не могут поехать на любимые курорты Артур Мурадян.

Он отметил, что когда откроются границы, уедут толпы, готовые отдыхать за любые деньги, но вот вернутся ли обиженные постоянные клиенты — большой вопрос.

Мурадян также рассказал, что чаще всего несправедливо увеличивали цены в пятизвездочных отелях, которых немного на российских курортах.

«Все зависит от периода и типа отеля. Есть гостиницы, где цены повысили на 200-300%, а то и 500%. Но если говорить о трехзвездочных или четырехзвездочных, то там в среднем повысили стоимость на 50-70%», — добавил эксперт.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин также не считает, что туроператоры и отельеры воспользовались ситуацией для обогащения. Он отметил, что после закрытия Турции было повышение цен, но на тот момент 80% номеров в отелях было уже продано.

«Объективный всплеск был, но о недобросовестном поведении мы можем говорить, когда, например, люди забронировали номер в отеле, а потом им отказывают», — добавил Барзыкин.

Он также рассказал, что цены начнут ползти вниз, если откроют для туристов Турцию и Египет и когда наступит бархатный сезон. Тогда ценники придут к допандемийным значениям.