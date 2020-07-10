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    10 июля 2020, 15:40

    СМИ: звезда «Во все тяжкие» станет злодеем в Far Cry 6

    Анатолий Минкин

    Американский актер Джанкарло Эспозито, известный по роли Густаво Фринга в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», сыграет главного злодея Far Cry 6. Несмотря на то, что выход игры запланирован только на февраль 2021 года, в Сети оказались ее описание и обложка. Как сообщило издание IGN, информация пришла из гонконгского PlayStation Store.
    СМИ: звезда «Во все тяжкие» станет злодеем в Far Cry 6

    Сюжет развернется на острове Яра, это «тропический рай, который застыл во времени». Страной управляет диктатор Антон Кастильо. Именно его роль досталась Эспозито. Вместе с сыном Диего он не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свою власть. В стране зреет революция.

    Главного героя зовут Дани Рохас — это подпольщик, который хочет освобождения своей страны от диктатора.

    Само действие будет происходить в столице острова Эсперансе, а также в джунглях и на живописном океанском побережье. Предполагается, что это будет самый большой мир в истории серии.