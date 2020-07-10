СМИ: звезда «Во все тяжкие» станет злодеем в Far Cry 6

Сюжет развернется на острове Яра, это «тропический рай, который застыл во времени». Страной управляет диктатор Антон Кастильо. Именно его роль досталась Эспозито. Вместе с сыном Диего он не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свою власть. В стране зреет революция.

Главного героя зовут Дани Рохас — это подпольщик, который хочет освобождения своей страны от диктатора.

Само действие будет происходить в столице острова Эсперансе, а также в джунглях и на живописном океанском побережье. Предполагается, что это будет самый большой мир в истории серии.