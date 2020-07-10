10 июля 2020, 15:40
СМИ: звезда «Во все тяжкие» станет злодеем в Far Cry 6
Американский актер Джанкарло Эспозито, известный по роли Густаво Фринга в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», сыграет главного злодея Far Cry 6. Несмотря на то, что выход игры запланирован только на февраль 2021 года, в Сети оказались ее описание и обложка. Как сообщило издание IGN, информация пришла из гонконгского PlayStation Store.
Сюжет развернется на острове Яра, это «тропический рай, который застыл во времени». Страной управляет диктатор Антон Кастильо. Именно его роль досталась Эспозито. Вместе с сыном Диего он не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свою власть. В стране зреет революция.
Главного героя зовут Дани Рохас — это подпольщик, который хочет освобождения своей страны от диктатора.
Само действие будет происходить в столице острова Эсперансе, а также в джунглях и на живописном океанском побережье. Предполагается, что это будет самый большой мир в истории серии.