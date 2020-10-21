Зонд NASA собрал образцы грунта с астероида. Видео

Американский зонд Osiris-Rex сблизился с астероидом Бенну и взял образцы грунта. Контакт длился всего несколько секунд. Прямая трансляция велась на сайте и в соцсетях NASA.

Зонд сопровождал астероид диаметром 500 метров с 2018 года. Образцы грунта он выбил с поверхности с помощью струи азота. По прогнозам ученых, Osiris-Rex должен был захватить от 60 граммов до килограмма космической породы. Точный вес образца станет известен через несколько дней.

Если грунта окажется мало, Osiris-Rex предпримет еще одну попытку сесть на астероид. Собранные им образцы должны достичь Земли в специальной капсуле в сентябре 2023 года.

Сейчас зонд находится в 330 миллионах километров от Земли. Сигнал до этой точки идет 18 минут, поэтому сбор грунта проходил в полностью автоматическом режиме.

Бенну интересен для ученых, поскольку относится к классу каменноугольных астероидов. В его составе должны находиться химические элементы, существовавшие 4,5 миллиарда лет назад, когда появилось наша Солнечная система.