Жуткого робота-волка изобрели в Японии для отпугивания медведей

Уточняется, что при приближении медведей он начинает издавать жуткие звуки. Также у робота красный глаза, и в целом он похож на чудовище из фильма ужасов.

Такие меры были приняты после нескольких случаев нападений медведей на людей. После установки робота они прекратились. Всего в Японии работают 62 таких чучела.