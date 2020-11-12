12 ноября 2020, 21:42
Жуткого робота-волка изобрели в Японии для отпугивания медведей
Механическое чучело волка поставили на острове Хоккайдо в Японии. Робот нужен для отпугивания медведей, называется он «Монстр-Волк». Об этом сообщил «Ридус».
Уточняется, что при приближении медведей он начинает издавать жуткие звуки. Также у робота красный глаза, и в целом он похож на чудовище из фильма ужасов.
Такие меры были приняты после нескольких случаев нападений медведей на людей. После установки робота они прекратились. Всего в Японии работают 62 таких чучела.