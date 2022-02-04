Журналист Владимир Зыков рассказал о возможном будущем соцсетей

Социальные сети могут перерасти в метавселенную — общение и получение любых услуг станет полностью виртуальным. Такое мнение в разговоре с Ura.ru высказал журналист, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он отметил, что корпорации Facebook и Google уже работают над созданием «метавселенной».

«Марк Цукербкрг на презентации представил костюм, который передает все тактильные ощущения из виртуальной среды на кожу, и показал технологию проведения виртуальных совещаний. То есть вы создаете персонажа, оказываетесь в переговорке и можете вести презентацию. Это тот процесс, который кажется процессом „про будущее“», — пояснил Зыков.

Крупные соцсети превратятся из площадок для общения в место, где люди могут комплексно пользоваться самыми разными сервисами.

«Например, заказывать такси, столик в ресторане, брать кредиты, покупать онлайн товары или делать это офлайн, оплачивая все через QR-код, то есть ваш мессенджер становится еще и вашим кошельком», — сказал журналист.