Журналист National Interest оценил мощность системы ТОС-1А «Солнцепек»

По словам американского журналиста, дальность «Солнцепека» достигает шести километров, поэтому он способен выжечь гектары. Автор уточнил, что взрывная волна может нанести серьезные травмы противнику. Ее давление практически разрывает легкие человека и травмирует остальные внутренние органы.

Действие снарядов каждого комплекса рассчитано на опустошение площади 200 на 400 метров.

В издании также обратили внимание на недостаток ТОС-1А. Автор материала заметил, что системой может завладеть противник. Это возможно из-за сравнительно небольшого радиуса действия. «Солнцепек» необходимо прикрывать танками и защищать от группы ударов вертолетов с противотанковыми ракетами.

Журналист подчеркнул, что комплекс может стать грозным оружием при правильной поддержке. По его мнению, при наличии комплекса его стоит использовать.

Автор также напомнил, что «Солнцепеки» вызвали интерес у вооруженных сил Саудовской Аравии.