Журналист Баженов предупредил о новом виде мошенничества

Новую тактику начали применять злоумышленники, чтобы завладеть персональными данными банковских карт. Об этом сообщил глава общественного экологического Движения Баженова журналист Тимофей Баженов, чьи слова привел сайт kp.ru.

«Для обмана людей преступники пытаются использовать новую страшилку, которая постоянно муссируется в российских средствах массовой информации (на телевидении, радио, газетах, в интернете), перспективу возможного отключения от SWIFT в ходе санкционного давления западных стран на Россию», сообщил Баженов.

Он также добавил, что настоящий работник банка не будет просить озвучить номер банковского счета, ПИН-код, пароль для входа в личный кабинет или код из СМС-рассылки, дополнили в Daily Storm.