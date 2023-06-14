Технологии 14 июня 2023, 20:36 «Живая» экспозиция с 3D-моделями продукции 26 российских компаний открылась на ПМЭФ-2023 «Живой» стенд РЭЦ с 3D-моделями продукции российских компаний открылся на ПМЭФ-2023

Читать 360tv в

На Петербургском международном экономическом форуме открылся первый в истории «живой» стенд Российского экспортного центра (РЭЦ). Экспозиция под названием «ПРО.Движение» демонстрирует на настоящем конвейере 3D-модели продукции 26 отечественных компаний из разных отраслей промышленности.

«Наш стенд на ПМЭФ — это символ того, что несмотря на внешние и внутренние трудности бизнес не останавливается», — отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

Реклама

Например, на конвейере можно увидеть 3D-модель агробота, который помогает перевозить урожай, и им можно управлять через приложение на смартфоне. Также в экспозиции представлена модель станции зарядки и перезагрузки для промышленных дронов и кислородно-метановый ракетный двигатель.

Кроме этого, в секции РЭЦ можно познакомиться с актуальными разработками российских компаний.

Все дни форума на стенде Российского экспортного центра будет работать телестудия прямого эфира «Сделано в России». В программе – выступления представителей федеральной и региональной власти, институтов развития, а также предпринимателей. Они поднимут такие темы как развитие внешнеэкономической деятельности, особенности импорта и экспорта в современных условиях.