Жители России смогут купить или продать автомобиль через «Госуслуги»

Начиная с лета 2022 года жители России смогут купить или продать автомобиль через новый электронный сервис на сайте госуслуг. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

«Минцифры начало тестировать сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи „Госуслуг“. И мы планируем, что летом мы введем этот сервис в промышленную эксплуатацию», — сказал он.

Ранее использование электронной подписи внедрили в работу судебных приставов Московской области с населением. С помощью этого инструмента руководители компаний смогли передать часть своих полномочий сотрудникам ведомства.

В частности, главы организаций делегировали судебным пристава задачи, связанные с подачей заявлений на предоставление государственных услуг ФССП России. Этот сервис в сентябре представила Федеральная служба судебных приставов. Ведомство занималось его разработкой совместно с Минцифры.